0:0 trennten sich Rot-Weiß Oberhausen und die U23 von Borussia Mönchengladbach vor 2.470 Fans im Stadion Niederrhein. So sahen die Trainer die Partie.

Rot-Weiß Oberhausen ist weiter auf der Suche nach seiner Form. Zum siebten Mal in Folge blieben die Kleeblätter im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ohne Sieg.

Dabei war RWO auch keinesfalls die bessere Mannschaft. Gladbach hatte von Beginn an die größeren Chancen und hätte früh in Führung gehen müssen, wie auch Trainer Eugen Polanski zusammenfasste: "Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und haben die ersten 30 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Leider haben wir uns nicht belohnt. Danach kam RWO auf und war etwas besser. Wir haben die 1000-prozentigen Chancen in der Partie einfach nicht genutzt."

Am Ende sah der Gästetrainer, welcher mit seiner Mannschaft nun vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang auf Platz 14 steht, einen Punktgewinn: "Vor ein paar Wochen hätten wir so ein Spiel noch verloren. Jetzt nehmen wir einen Punkt aus Oberhausen mit, dieser wird dringend benötigt und in Oberhausen kann man damit zufrieden sein. Ich hoffe, dass wir daraus Energie schöpfen."

Heimcoach Mike Terranova sah den Spielverlauf ähnlich: "Gladbach hat uns alles abverlangt. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und hatten Glück, nicht zurückzuliegen. Anschließend haben wir uns etwas berappelt, aber schießen kurz vor der Pause nur ein zurecht nicht gegebenes Abseitstor."

Das Abseitstor durch Kerem Yalcin kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte das Spiel in eine andere Richtung gelenkt. Beim Abschluss des jungen RWO-Spielers stand Cottrell Ezekwem allerdings im Sichtfeld des Gäste-Keepers und so wurde der Treffer nicht gegeben.

Terranova zieht die positiven Schlüsse - Stoppelkamp enttäuscht

"Am Ende können wir mit dem Punkt mehr als gut leben, es war ein glücklicher Punktgewinn. Positiv ist, dass wir alles investiert haben und zu Null gespielt haben. Außerdem haben zwei A-Jugendliche mehr als 15 Minuten Einsatzzeit bekommen und ihr Debüt gefeiert", zieht Terranova die positiven Schlüsse aus der durchwachsenen Partie.

RWO rutscht durch das Unentschieden auf Platz zehn ab. Der ebenfalls seit sieben Spielen nicht erfolgreich gewesene Moritz Stoppelkamp zeigte sich aufgrund der aktuellen Situation angefressen: "Wenn du sieben Spiele nicht gewonnen hast, kann das Fazit nicht gut ausfallen. Ich glaube, Gladbach war ein guter Gegner und hatte eine bessere Spielkontrolle. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, womit wir nicht zufrieden sind."

Für Oberhausen gibt es die nächste Chance auf einen Ligasieg bei der formstarken U23 des FC Schalke 04 (Freitag, 19. April, 19:30 Uhr). Gladbach spielt einen Tag später gegen den FC Gütersloh (Samstag, 20. April, 14 Uhr).