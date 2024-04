Sven Demandt, einst Trainer bei Rot-Weiss Essen und zuletzt Chefscout beim KSV Holstein Kiel, wechselt in die 1. Bundesliga.

Sven Demandt wird bei Borussia Mönchengladbach mit sofortiger Wirkung im Nachwuchsleistungszentrum in der Kaderplanung und Sichtung im Bereich der U19 und U23 tätig sein. Zuletzt arbeitete Demandt seit Mai 2021 als Scout beim Zweitligisten KSV Holstein Kiel.

"Sven bringt unter anderem aus seiner jüngsten Tätigkeit als Scout für Holstein Kiel viel Expertise mit, die uns im Bereich der Kaderplanung bei den Teams der U19 und U23 weiterhelfen wird. Ich freue mich daher sehr über die Professionalisierung in diesem wichtigen Altersbereich und dass sich Sven erneut für Borussia entschieden hat", sagt Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bei Borussia.

"Der Kontakt zu Sven ist über die Jahre nie abgebrochen. Wir hatten bereits vor einigen Jahren eine sehr erfolgreiche Zeit gemeinsam in der U23. Schon damals hat er als Trainer sehr gute Kaderentscheidungen getroffen.“

Für Demandt ist der Wechsel zu Borussia dementsprechend eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Von 2008 bis 2015 war der Fußballlehrerlizenz-Inhaber im Fohlen-Stall tätig.

Nachdem Demandt die U19 der Mönchengladbacher zwei Spielzeiten hintereinander auf den dritten Tabellenplatz der A-Junioren-Bundesliga West geführt hatte, übernahm er zur Saison 2010/11 die U23. In seiner fünften Spielzeit als U23-Trainer führte er den Gladbacher Nachwuchs unter anderem gemeinsam mit seinem damaligen Co-Trainer Mirko Sandmöller zur Meisterschaft in der Regionalliga West und der damit verbundenen Aufstiegsrunde zur 3. Liga, in der Borussia an der U23 des SV Werder Bremen scheiterte.

Demandt war Trainer in Essen, Wiesbaden und Mönchengladbach

Zur Saison 2015/16 wechselte Demandt dann zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Seine Trainerkarriere begonnen hatte der 59-Jährige 2003 beim Oberligisten Union Solingen. Später zeichnete er sich auch für die U19 sowie die Regionalliga-Mannschaft von Rot-Weiss Essen und den Mittelrheinligisten SpVg Frechen 20 verantwortlich. Als RWE-Coach kann Demandt auf einen Punkteschnitt von 1,69 Zählern pro Partie zurückblicken. Insgesamt war er in 64 Pflichtspielen für den Viertligisten verantwortlich.

Demandt war selbst bis 2003 Fußball-Profi, spielte unter anderem bei Klubs wie Bayer 04 Leverkusen, FSV Mainz 05, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Insgesamt kann der gebürtige Kölner auf 139 (27 Tore) Bundesligaspiele und 316 (121 Treffer) Zweitliga-Begegnungen zurückblicken. Seine erfolgreichste Zeit erlebte Demandt in Düsseldorf und Mainz. Acht Jahre ging er für die Rheinhessen auf Torejagd und stand in einer Mannschaft mit dem heutigen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.