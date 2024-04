Die U23 des FC Schalke 04 hat am Samstag mit 2:0 gegen die SSVg Velbert gewonnen. Profi Timo Baumgartl spielte dabei erneut nicht. Das sagt Trainer Jakob Fimpel dazu.

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Samstag in der Regionalliga West 2:0 gegen die SSVg Velbert gewonnen. Profi Timo Baumgartl spielte dabei erneut nicht. Und das, obwohl er in der vergangenen Woche die Trainingseinheiten bei der U23 voll mitgemacht hat.

Schalkes Trainer Karel Geraerts hatte Timo Baumgartl vor zwei Wochen in die zweite Mannschaft in die Regionalliga versetzt. „Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin. In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird“, erklärte Geraerts die Maßnahme.

Der Innenverteidiger der Profis kam in der laufenden Saison zwölfmal in der 2. Bundesliga für den S04 zum Einsatz. Vor der Degradierung war der 28-jährige Neuzugang von Union Berlin dreimal nicht in den Profi-Kader berufen worden. Seitdem trainiert er bei der von Jakob Fimpel gecoachten U23 der Knappen mit.

Beim 3:1 beim SC Wiedenbrück in der Vorwoche habe Baumgartl aber dort nicht gespielt, weil er angeschlagen gewesen sein soll. Aber gegen Velbert fehlte sein Name nun erneut auf dem Spielberichtsbogen. "Er trainiert ganz normal mit", sagte Jakob Fimpel nach dem Sieg gegen Velbert.

Aber offenbar gibt es bislang keine Absprache, ob Baumgartl auch in der U23 zum Einsatz kommen soll, oder sich nur dort fit hält. "Das muss man dann mal schauen. Das sieht man dann in den nächsten Wochen, ob er dann mal spielt oder nicht", meinte Fimpel. Ob es Baumgartl es eine Absprache zwischen ihm und dem Spieler gibt, darauf wollte der U23-Trainer nicht eingehen.

Klar ist: Verletzt ist Baumgartl, der sich in der vergangenen Woche verbal gegen den Vorwurf, er sei ein Stinkstiefel und eher trainingsfaul gewehrt hatte, nicht. "Er ist ganz normal im Training und macht das gut. Er ist ein guter Ansprechpartner für die Jungs mit seiner Erfahrung", lobte ihn Fimpel sogar. Ob er aber jemals für die U23 auflaufen wird, scheint in den Sternen zu stehen. Womöglich ist Baumgartl daran auch gar nicht interessiert.