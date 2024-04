In der Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo auf Pyrostrafen reagiert - und zwar mit höheren Eintrittspreisen. Das gilt im Topspiel gegen Energie Cottbus.

In der Regionalliga Nordost sieht sich der Berliner Klub BFC Dynamo zu einem bemerkenswerten Schritt gezwungen. Weil einige Fans in dieser Saison wiederholt Pyrotechnik abgebrannt hatten, werden nun die Tickets teurer.

"Insgesamt wurden unserem Verein in dieser Spielzeit bereits Strafen in Höhe von mehr als 21.000 Euro auferlegt, zuzüglich der noch zu erwartenden Strafe für die Vorkommnisse beim Auswärtsspiel in Babelsberg. Bereits in der vergangenen Saison wurden Strafen in Höhe von mehr als 30.000 Euro fällig. Eine Situation, die den Verein aus nachvollziehbaren Gründen zu einer entsprechenden Reaktion zwingt", schreiben die Berliner auf ihrer Internetseite.

Wie diese Reaktion aussieht? Die Tickets für das Traditionsduell gegen Energie Cottbus werden teurer. So kommt bei jeder Eintrittskarte ein Zuschlag von drei Euro hinzu. "Eine Maßnahme, die zum Nachdenken für die Zukunft anregen soll und die verdeutlicht, dass Pyroaktionen dem Verein finanziell schaden. Diese Strafen stellen ein nicht kalkulierbares wirtschaftliches Risiko dar. Wir, als Verein, haben dabei nur bedingt Einfluss auf das Verhalten der Zuschauer und sprechen uns daher für einen zeitnahen Diskurs zwischen Verband, Vereinen und Fans aus", heißt es von Seiten des BFC Dynamo weiter.

Normale Vollzahlerkarten im Sportforum Hohenschönhausen sind beim BFC regulär für 15 Euro zu haben, VIP-Karten kosten 75 Euro in der VIP-Players-Lounge oder 140 Euro im VIP-Club 1966.

Das Duell mit den Cottbusern ist indes noch etwas hin. Am Samstag, 4. Mai, 16:00 Uhr, ist es dann so weit. Ob und wie eine mögliche Reaktion der Fans ausfällt, bleibt abzuwarten.

Sportlich wird es ein enorm wichtiges Duell für die Berliner. Aktuell steht Energie einen Punkt vor dem BFC auf Rang zwei. Tabellenführer Greifswald rangiert drei Zähler vor Dynamo auf dem Spitzenplatz. Bei einer Pleite gegen Cottbus würden die Aufstiegsträume der Berliner nach aktuellem Stand in weite Ferne rücken. Derzeit stehen noch sieben Spiele aus.