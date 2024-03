Nach den zwei Freitagsspielen des 26. Spieltags ging es in der Regionalliga West mit den sieben restlichen Partien weiter.

Der FC Schalke 04 II besiegte am Freitagabend - 15. März 2024 - den SC Paderborn II mit 3:0 und Alemannia Aachen gewann mit 2:0 bei der U21-Vertretung des 1. FC Köln.

Am Samstag standen dann folgende Duelle am 26. Spieltag der Regionalliga West auf dem Programm:

SV Rödinghausen - FC Wegberg-Beeck 5:1

Man könnte sich durchaus die Frage stellen, was wäre wenn? Was wäre, wenn Farat Toku schon zu Beginn der Saison den SV Rödinghausen trainiert hätte? Denn der Lauf des SVR unter dem ehemaligen Wattenscheider ist einfach nur beeindruckend. Rödinghausen verlor nur eines der letzten elf Spiele. Gegen den FC Wegberg-Beeck schossen der erneut starke Flügelflitzer Ramien Safi (2), Simon Engelmann und Eros Dacaj (2) die SVR-Tore. Finn Stromberg sorgte kurz vor Schluss noch für Ergebniskosmetik. Rödinghausen ist jetzt Fünfter und hat einen 15-Punkte-Rückstand auf Aachen, Wegberg-Beeck liegt bei einem weniger ausgetragenen Spiel einen Zähler hinter dem rettenden Ufer zurück.

1. FC Bocholt - Rot-Weiß Oberhausen 0:0

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Alemannia Aachen ging der 1. FC Bocholt in die Winterpause. Mitte März, nach dieser Nullnummer gegen Oberhausen, sind es schon acht Zähler Rückstand auf die Spitze. RWO, das bisher ein schwaches 2024 spielt, liegt bereits satte 17 Zähler hinter Aachen zurück. In Bocholt konnte RWO trotz nummerischer Überzahl - Malek Fakhro sah nach 38 Minuten Gelb-Rot - keinen Dreier landen.

Wuppertaler SV - SSVg Velbert 5:0

Semir Saric, Tim Korzuschek, Charlison Benschop und Kevin Hagemann (2) erzielten die WSV-Tore zum Derbysieg im Duell der bergischen Regionalliga-Vertreter. Die Wuppertaler liegen trotz der Gala weiter elf Punkte hinter Aachen zurück. Eine ganz bittere Rückkehr nach Wuppertal erlebte Durim Berisha. Nach einem harten Einsteigen gegen Mert Gökcan sah der Ex-WSV-Spieler die Rote Karte. Nach 50 Minuten war die Partie für ihn schon vorbei. Velbert bleibt Schlusslicht der Regionalliga West.

Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück 1:2

Nach einem 0:1-Halbzeitrückstand - Tor durch Jacob Italiano - konnte die Ostwestfalen die Partie am Niederrhein durch Treffer von Jan-Lukas Liehr und Manfredas Ruzgis drehen. Der Lohn: Wiedenbrück hat mittlerweile einen Zwölf-Punkte-Vorsprung auf die gefährliche Zone, Gladbach II rangiert gerade einmal einen Zähler über dem Strich.

1. FC Düren - SV Lippstadt 2:0

Der 1. FC Düren beendete die Siegesserie des SV Lippstadt, der die letzten drei Partien in Folge gewann. Simon Breuer und Adam Matuschyk schossen die Tore für Düren. Der 1. FC liegt mit 40 Punkten auf Platz sieben und Lippstadt steht zwei Punkte unter dem Strich.

Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II 4:1

Die Fortuna versucht an Alemannia Aachen dranzubleiben! Nach diesem Sieg sind die Kölner neun Punkte vom Tabellenführer entfernt. Aber: Am nächsten Spieltag geht es für die Fortuna auf den Tivoli - ein Endspiel. Wenn die Kölner noch vage vom Aufstieg träumen wollen, müssen sie in Aachen gewinnen und den Rückstand auf Platz eins auf sechs Punkte verkürzen. Gegen Düsseldorf trafen Kevin Holzweiler, Stipe Batarilo, Justin Steinkötter und Adrian Stanilewicz. Lennard Wagemann hatte die Gäste in Führung gebracht.

Rot Weiss Ahlen - FC Gütersloh 1:1

Pedro Cejas (67.) erzielte das Tor des Tages - das dachten zumindest sehr viele im Wersestadion. Doch Nico Buckmaier (90.) vermieste mit seinem späten Tor Rot Weiss Ahlen die Stimmung. Die Ahlener bleiben unten stecken und liegen fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer zurück. Gütersloh hat einen ordentlichen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge.