Am 21. Spieltag der Regionalliga West verlor die SSVg Velbert mit 0:5 (0:2) gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Velberts Trainer Dimitrios Pappas war nach dem Schlusspfiff bedient.

Nach der 0:3-Niederlage im Nachholspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Dienstag wollte die abstiegsbedrohte SSVg Velbert am 21. Spieltag der Regionalliga West gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf einen wichtigen Dreier einfahren, doch der Plan ging nach hinten los. Die Mannschaft von Cheftrainer Dimitrios Pappas kassierte eine heftige Klatsche und verlor die Partie mit 0:5 (0:2).

Velbert startete gut in die Partie und hatte bereits nach zwei Minuten nach einem Eckball die Chance zur Führung, doch Neuzugang Felix Herzenbruch köpfte den Ball über die Latte. In der 8. Minute stand Herzenbruch wieder im Fokus, jedoch weil er eine Hereingabe von der rechten Seite durchrutschen ließ und Kevin Brechmann die Fortuna dadurch in Führung bringen konnte.

Zwar machte die SSVg danach weiter Druck, aber Davino Knappe erhöhte in der 25. Minute auf 2:0 für die Gäste. Danach kam von den Gastgebern so gut wie nichts mehr.

„Wir waren in den ersten Minuten gut im Spiel und hatten gleich die erste Kopfballchance, die jedoch über das Tor gegangen ist. Bis auf einen Versuch sind alle unsere Schüsse nicht aufs Tor gekommen. Der gegnerische Torwart musste nur in Durchgang zwei einen Ball halten, ansonsten haben wir das Tor nicht getroffen”, erklärte Pappas nach der Partie. „Wir haben es ihnen in der ersten Halbzeit generell viel zu einfach gemacht.”

Doch auch nach dem Seitenwechsel und personellen Veränderungen konnte Velbert das Ruder in der zweiten Halbzeit nicht mehr herumreißen. Ephraim Kalonji (50.), Deniz-Fabian Bindemann (55.) und der eingewechselte Kilian Skolik (62.) machten mit ihren Toren das Debakel für den Tabellenletzten perfekt.

„Wir kommen nach zwei Wechseln mit Schwung aus der Kabine raus und kassieren durch einen Ballverlust das 0:3. Danach war das Spiel aus unserer Sicht gegessen, auch wenn wir weiterhin versucht haben, noch ein Tor zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen und nach dem 0:4 und 0:5 nach einer Standardsituation kam einfach alles zusammen”, bilanzierte Pappas.

SSVg Velbert: Lenz - Muiomo (46. Hilger), Herzenbruch, D. Berisha, Abdel Hamid - Diallo (46. Hetemi), Schiebener (75. Cain), Machtemes, Remmo - Buzolli (75. F. Berisha), Kaya Fortuna Düsseldorf II: Zich - Petritt, Boller, Bodzek, Min-Woo (76. Wagemann) - Knappe (58. Schröder), Bunk (42. Majetic), El-Faouzi, Brechmann - Bindemann (58. Skolik), Kalonji (76. Yilmaz) Schiedsrichter: Johannes Liedtke Tore: 0:1 Brechmann (8.), 0:2 Knappe (24.), 0:3 Kalonji (50.), 0:4 Bindemann (55.), 0:5 Skolik (62.) Zuschauer: 760

Die Fortuna hingegen zeigte nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den SC Wiedenbrück eine Reaktion, die sich sicherlich auch die Velberter von ihrer Mannschaft gewünscht hätten. Düsseldorfs Trainer Jens Langeneke freute sich über den wichtigen Dreier seiner Mannschaft. Einziger Dämpfer war die Verletzung von Daniel Bunk, der sich in der ersten Halbzeit an der Schulter verletzte und daraufhin ausgewechselt werden musste.

„In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen sehr effektiv verwertet, auch wenn das Chancenplus leicht auf der Seite der Velberter war. Dass wir mit einem Zu-null in die Halbzeit gegangen sind, war schon ein bisschen glücklich”, erklärte Langeneke. „In der zweiten Halbzeit wussten wir, dass es nochmal zur Sache geht und als frühzeitig das 3:0 gefallen ist, hatte ich das Gefühl, dass nicht mehr viel anbrennt. Für uns war es ein sehr wichtiger Sieg, auch wenn die Verletzung von Daniel Bunk einen ganz großen Wermutstropfen darstellt.”

