Der 1. FC Bocholt bleibt mit dem Auswärtssieg in Wegberg-Beeck an Spitzenreiter Aachen dran. Ein anderer Verfolger muss überraschend Federn lassen.

21. Spieltag in der Regionalliga West. Alles überstrahlte natürlich das Spitzenspiel am Tivoli, wo Tabellenführer Alemannia Aachen vor rund 22.000 Zuschauern Rot-Weiß Oberhausen abschoss. Doch auch auf sieben anderen Plätzen rollte der Ball an einem Karnevalssamstag ohne Spielabsage.

Für den Herbstmeister stand eine unangenehme Auswärtsfahrt auf dem Programm. Der 1. FC Bocholt musste beim heimstarken Aufsteiger FC Wegberg-Beeck ran. Und es wurde die erwartet zähe Angelegenheit gegen tief stehende Hausherren. Nach torloser erster Hälfte blieb es weiter schwierig für die Bocholter, die dann durch einen Elfmeter doch noch zum Torerfolg kamen: Top-Torjäger Malek Fakhro (77.) brachte die Gäste cool in Führung. Den Schlusspunkt setzte mit dem 2:0 dann Raphael Assibey-Mensah (86.), Bocholt bleibt als Tabellenzweiter punktgleich mit der Alemannia.

Der Wuppertaler SV war beim SV Rödinghausen gefordert und löste seine Hausaufgaben beim 4:0-Auswärtssieg souverän. Im ersten Durchgang sorgte Kevin Hagemann mit einem Doppelpack (30./45.) für die verdiente 2:0-Halbzeitführung. Nach der Pause legte Tim Korzuschek schnell das vorentscheidende dritte Tor nach (51.) und brachte den WSV endgültig auf die Siegerstraße. Treffer Nummer vier markierte Lion Schweers (61.).

Auf Schalke kam es zum Duell der Zweitvertretungen, welches der FC Schalke 04 II gegen Borussia Mönchengladbach II mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Die Schalker Torschützen waren Emmanuel Gyamfi (41.) und Marouane Balouk (63.).

Fortuna Köln patzt in Wiedenbrück, SSVg Velbert geht unter

Der SC Wiedenbrück konnte im Spiel gegen Fortuna Köln für eine Überraschung sorgen. Denn mit einem Sieg beim Tabellen-13. hätten die Kölner Platz drei erobern können. Stattdessen siegten die vor dem Tor eiskalten Hausherren mit 3:1 (1:1) und verschafften sich weiter Luft im Abstiegskampf.

Im Tabellenkeller musste Schlusslicht SSVg Velbert gegen Fortuna Düsseldorf II den nächsten Rückschlag hinnehmen und ging 0:5 unter, die U21 des SC Paderborn verspielte beim 2:2 gegen Rot Weiss Ahlen eine 2:0-Führung. Der FC Gütersloh holte beim Vorletzten SV Lippstadt einen 2:1-Auswärtssieg.