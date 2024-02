Alemannia Aachen hat seine Tabellenführung verteidigt. Die Kaiserstädter siegten vor einer Riesen-Kulisse gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Was für eine Kulisse: 22.700 Fans pilgerten am Samstag, 10. Februar 2024, an den Aachener Tivoli und sorgten somit beim Duell zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen für die drittgrößte Zuschauerzahl der Regionalliga-West-Geschichte.

Zum Spiel: Alemannia Aachen besiegte RWO mit 3:1. Ausgerechnet die ehemaligen Kleeblätter Nils Winter (6.) und Anton Heinz (39., 47.) entschieden die Partie für den Tabellenführer.

Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus lief von Beginn an hoch an und presste die Oberhausener in die eigene Hälfte. Winter war es dann, der viel zu viel Raum und Zeit bekam und aus rund 16 Metern den Ball in die Maschen drosch - 1:0 für Aachen nach sechs Minuten.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet benötigten 15, 20 Minuten, um sich an den Gegner und die ungewohnte Kulisse zu gewinnen. Nach 22 Minuten dann eine Freistoßchance für RWO: Der Schlenzer von Moritz Stoppelkamp verfehlte nur knapp das Ziel.

Die Statistik zum Spiel Alemannia Aachen: Johnen - Winter (63. Heister), Hanraths, Rumpf, Strujic - Müller, Schwermann, Bapoh (11. Wilms) - Bakhat, Pagliuca, Heinz Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Öztürk, Stappmann, Fassnacht - Ngyombo (81. Donkor), Yalcin (46. März) - Sieben (73. Kefkir), Stoppelkamp, Kreyer - Ezekwem (46. Niemeyer) Schiedsrichter: Florian Visse Tore: 1:0 Winter (6.), 2:0 Heinz (39.), 3:0 Heinz (47.), 3:1 März (87.) Gelbe Karten: Winter, Wilms - Stoppelkamp, Öztürk Zuschauer: 22.700

Das Team von Mike Terranova wurde mutiger, hatte mehr Ballbesitz und beherrschte die Partie - bis zur 39. Minute: Ein Handspiel von Stoppelkamp bescherte der Alemannia 17 Meter vor dem RWO-Gehäuse einen Freistoß. Und? Die RWO-Fans werden es wissen - Standard-Spezialist Anton Heinz trat an und erzielte das 2:0 für Aachen. Die Alemannia ging durch zwei Tore ehemaliger Oberhausener mit 2:0 in die Pause.

Oberhausen wollte in der Pause durchatmen und noch einmal angreifen. Ein klarer Fall von Denkste! Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, da schoss Heinz (47.) das 3:0 - die frühe Entscheidung in diesem Spiel.

RWO versuchte, wie nach einer Stunde durch Moritz Montag, noch einmal irgendwie heranzukommen, doch dann war stets Marcel Johnen, Aachens Keeper zur Stelle. Das 1:3 von Christian März (87.) fiel viel zu spät.

Am Ende schaukelte die Alemannia das 3:1 über die Zeit und feierte den nächsten Sieg. Der Rest war nur noch eine große schwarzgelbe Party: "Spitzenreiter, Spitzenreiter"-Rufe aus der Aachener Kurve.