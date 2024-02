Regionalliga: Zehn Mal Aachen und RWE - die größten Kulissen der West-Staffel

Alemannia Aachen empfängt am Wochenende RWO - es könnte eine der drei besten Kulissen geben, die es jemals gab in der Regionalliga West. Eine Übersicht.

In der Regionalliga West steht Alemannia Aachen seit dem letzten Wochenende auf Platz eins. Nicht nur sportlich, auch die Zuschauertabelle führt die Alemannia eindeutig an.

Unglaubliche 15.100 Zuschauer strömen im Schnitt auf den Tivoli, am Wochenende geht der Schnitt nochmal nach oben. Denn da steht am Samstag (14 Uhr) das Topspiel gegen RWO an - über 20.000 Fans werden erwartet.

Damit gruppiert sich die Begegnung in der ewigen Bestenliste der Regionalliga West unter den Top 5 ein - kommen mehr als 21.200 Besucher, dann sogar unter den Top 3.

Mit einem Blick auf die besten 20 Kulissen der Regionalliga West fällt auf. Zehnmal kam Aachen vor, zehnmal RWE. Wobei die Aachener die fünf - nach dem Wochenende die sechs - größten Kulissen vorweisen können - schließlich bietet der Tivoli mehr Zuschauern Platz als das Stadion an der Hafenstraße.

1) Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen (7. Februar 2015 - 30.313 Zuschauer)

2) Aachen - Wuppertaler SV (28. Juli 2023 - 27.300 Zuschauer)

3) Alemannia Aachen - Gladbach II (17. April 2015 - 21.200 Zuschauer)

4) Alemannia Aachen - 1. FC Köln II (12. November 2016 - 21.100 Zuschauer)

5) Alemannia Aachen - 1. FC Düren (18. November 2023 - 19.500 Zuschauer)

6) Preußen Münster - Gladbach II (6. Mai 2011 - 18.500 Zuschauer)

7) Rot-Weiss Essen - Rot Weiss Ahlen (14. Mai 2022 - 16.500 Zuschauer=

8) Schalke II - Rot-Weiss Essen (17. August 2009 - 16.495 Zuschauer)

9) Alemannia Aachen - Gladbach II (11. August 2023 - 16.000 Zuschauer)

10) Alemannia Aachen - Wegberg-Beeck (14. Oktober 2023 - 14.600 Zuschauer)

11) Rot-Weiss Essen - BVB II (26. Juli 2019 - 14.497 Zuschauer)

12) Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid (26. Oktober 2014 - 14.415 Zuschauer)

13) Preußen Münster - 1. FC Köln II (14. Mai 2022 - 14.300 Zuschauer)

14) Alemannia Aachen - SV Lippstadt (9. Dezember 2023 - 14.200 Zuschauer)

15) Schalke II - Rot-Weiss Essen (21. Februar 2009 - 13.800 Zuschauer)

16) Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen (13. Mai 2017 - 13.567 Zuschauer)

17) Alemannia Aachen - Schalke II (25. August 2023 - 13.400 Zuschauer)

18) Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen (16. Februar 2020 - 13.236 Zuschauer)

19) Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen (3. August 2012 - 13.145 Zuschauer)

20) Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen (16. November 2019 - 13.025 Zuschauer)