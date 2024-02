Der FC Schalke 04 startet mit einem Auswärtsspiel ins Pflichtspieljahr 2023. Am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) geht es zum Wuppertaler SV. Zwei wichtige Spieler fehlen.

Der FC Schalke 04 II startet mit dem Spiel beim Wuppertaler SV - Samstag, 3. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liverticker - ins neue Jahr 2024.

Trainer Jakob Fimpel ist vor dem Auftakt guter Dinge. "Es ist wie so oft: Wenn man nach der Winterzeit in die Vorbereitung einsteigt, freut man sich auf das erste Training und darauf, dass es wieder losgeht. Dann kommt aber auch schnell der Moment, wo man sich nur noch drauf freut, wenn der gewohnte Rhythmus wieder einsetzt und es wieder richtig los geht", erklärt der U23-Trainer des FC Schalke 04.

In Wuppertal wird der 34-jährige Fimpel auf zwei seiner Eckpfeiler verzichten müssen. Andreas Ivan (Schambeinverletzung) und Pierre-Michel Lasogga (Schulter-Operation) stehen noch nicht zur Verfügung.

Der 32-jährige Stürmer Lasogga war in dieser Saison in elf Einsätzen immerhin an sechs Schalker Treffern (vier Tore, zwei Vorlagen) beteiligt. Der 29-jährige Offensivspieler Ivan absolvierte zehn Begegnungen (zwei Buden, eine Vorlage). Beide in Topverfassung sind auf jeden Fall Leistungsträger. Doch das ist aktuell nicht der Fall.

Nach der ordentlichen Vorbereitung geht Fimpel positiv in die Partie in Wuppertal. Er sagt: "Wir hatten eine gute Vorbereitung, hatten gute Tage in Oberstdorf, wo wir als Team zusammen waren und unter anderem sehr gastfreundliche Fanclubs getroffen haben. Es war auch wichtig für die Jungs, das mal zu sehen. Ansonsten war viel Flexibilität gefragt, viel Kunstrasen – das bringt der Winter so mit sich. Insgesamt sehe ich uns gut vorbereitet auf die kommenden Spiele.“

Und der Gegner? Die Wuppertaler haben sich immerhin auf die Fahne geschrieben, den Rückstand von neun Punkten auf die Spitze zu egalisieren. Das weiß auch Fimpel: "Zum Ligastart wartet mit Wuppertal direkt ein guter Gegner auf uns. Wir freuen uns auf diese erste Pflichtpartie und gehen auf jeden Fall mit einem sehr positiven Gefühl in dieses Spiel. Ich hoffe, dass wir den Trend aus dem vergangenen Jahr mitnehmen können und richtig gute Spiele abliefern."