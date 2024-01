Sieben Punkte liegt die SGV Freiberg aktuell in der Regionalliga Südwest hinter Platz eins zurück. Zur Rückrunde will der Klub noch einmal angreifen.

Marco Kehl-Gomez dürfte den Fans im Ruhrgebiet noch ein Begriff sein. Allen voran den Anhängern von Rot-Weiss Essen.

"KG", wie er an der Hafenstraße gerufen wurde, steht seit zwei Jahren bei der SGV Freiberg unter Vertrag. Der 31-Jährige, der für RWE 74 Spiele (elf Tore, zehn Vorlagen) bestritt, spielt aktuell mit Freiberg eine starke Saison.

Bei einem ausgetragenen Spiel weniger als Tabellenführer Stuttgarter Kickers liegt der Klub von Kehl-Gomez sieben Punkte hinter dem Aufsteiger. Der Titel in der Regionalliga Südwest und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Liga sind noch allemal drin. Das denken sich wohl auch die SGV-Verantwortlichen. Die ambitionierten Ziele unterstreichen drei Verpflichtungen ehemaliger Drittligaspieler.

So wechseln Lukas Krüger, Luca Stellwagen und Mike Feigenspan zur SGV Freiberg. Krüger hatte sich zuletzt noch bei Alemannia Aachen - RevierSport berichtete - für einen Vertrag empfohlen. Er erhielt jedoch eine Absage.

69 Mal stand Krüger zwischen 2020 und 2023 für den SV Meppen sowie den FSV Zwickau in der 3. Liga auf dem Platz, ehe er im vergangenen Winter einen Sehnenabriss erlitt, seitdem ohne Einsatz und seit Sommer vereinslos war. Nun meldet sich der 1,90 Meter große Mittelstürmer beim Freiberger Regionalligisten zurück.

"Ich bin vollkommen beschwerdefrei und belastbar. In den vergangenen Monaten habe ich kontinuierlich und hart an meiner Fitness gearbeitet. Mit Beginn der Restrunde werde ich wieder auf dem Platz stehen und Tore schießen", kündigt der 24-Jährige an.

Feigenspan hat auch eine ordentliche Vita vorzuweisen. Der 28-jährige Flügelspieler kommt vom Freiberger Ligakonkurrenten Kickers Offenbach. Feigenspan, der einst auch für Borussia Mönchengladbach II und KFC Uerdingen im Fußball-Westen im Einsatz war, bestritt in seiner Karriere schon 90 Drittligaspiele.

Auf 65 Begegnungen in der 3. Liga kommt Luca Stellwagen. Der 25-jährige Abwehrspieler verstärkt ebenfalls die Mannschaft um Kapitän Kehl-Gomez. Fans von Astoria Walldorf, SC Verl und Viktoria Köln werden Stellwagen auch noch kennen. Bei diesen drei Klubs stand er nämlich unter Vertrag.