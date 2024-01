Alemannia Aachen hat das Finale beim 38. Sparkassen-Hallencup verpasst. Ein drittligaerfahrener Stürmer wird unter die Lupe genommen.

Zwei Dreier-Gruppen trafen sich am Sonntag zur Finalrunde um den 38. Sparkassen-Hallencup in Aachen. Die Fans der Alemannia hofften natürlich auf einen Sieg der Kaiserstädter.

Doch am Ende reichte es nicht. Der Regionalliga-West-Tabellenzweite verpasste nach einem 3:2-Sieg gegen Verlautenheide und einem 2:2-Remis gegen den 1. FC Düren das Finale.

Das Endspiel bestritten Mittelrheinligist VfL Vichhtal und der 1. FC Düren. Der Regionalligist siegte schließlich mit 3:1 nach Verlängerung.

"Wir sind Dritter geworden, ohne ein Spiel verloren zu haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben Spieler im Einsatz gehabt, die in der U19 spielen oder zuletzt bei uns wenig zum Einsatz gekommen sind. Die Jungs haben sich ordentlich präsentiert", resümierte Trainer Heiner Backhaus gegenüber RevierSport.

Aufgebot der Alemannia in der Halle: Strauch, Schmidt – Ametov, Ramaj, Peters, Statovci, Herzog, Abdi, Islamovic, Mirgartz

Viel wichtiger als ein Sieg unter dem Dach ist für Alemannia Aachen natürlich die Meisterschaft in der Regionalliga West. Zwei Punkte liegt Aachen aktuell hinter dem 1. FC Bocholt zurück und will spätestens am letzten Spieltag im Mai von Platz eins grüßen und den Aufstieg in die 3. Liga feiern.

Dafür fehlt Trainer Backhaus noch ein Puzzleteil. Der A-Lizenzinhaber würde sehr gerne einen wuchtigen Mittelstürmer verpflichten. Seit geraumer Zeit stellt sich der Ex-Wattenscheider Dennis Lerche am Tivoli vor. Nun kommt am Montag (8. Januar) ein weiterer Angreifer hinzu.

Nämlich Lukas Krüger (zuletzt FSV Zwickau) und seit dem 1. Juli 2023 ohne Verein. Krüger ist 1,90 Meter groß und 23 Jahre alt. In der 3. Liga blickt der beim FC St. Pauli und RB Leipzig ausgebildete Krüger auf 69 Begegnungen (fünf Tore, zwei Vorlagen) zurück. Hinzu kommen 24 Einsätze in der Regionalliga Nordost (drei Treffer, fünf Assists).

Backhaus gegenüber RS: "Lukas Krüger ist einer der Kandidaten, die wir uns anschauen. Er ist wie Dennis Lerche ein freier Spieler und kommt auch aus einer Verletzung. Wir haben noch ein paar Tage Zeit bis zum Trainingslager. Wir sind mit zwei weiteren Spielern, die aber unter Vertrag stehen, noch in Gesprächen. Wir wollen einen Mittelstürmer verpflichten und werden dann sehen, wie die beste Lösung für Alemannia Aachen auf dieser Position aussehen kann."