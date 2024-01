In der Regionalliga Nordost stieg an diesem Samstag - 27. Januar 2024 - das Verfolgerduell zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und FC Energie Cottbus. Am Ende siegte RWE.

Großer Jubel im Steigerwaldstadion! Rot-Weiß Erfurt besiegte im Regionalliga-Nordost-Verfolgerduell - Sechster gegen Vierter - Energie Cottbus mit 2:0.

6083 Zuschauer waren gekommen, um das heiße ersehnte Spiel zu beobachten und am Ende sahen die Erfurter Fans nach Toren von Michael Seaton (12.) und Romain Gall (57.) auch einen verdienten Sieger in Rot und Weiß.

Das musste auch Cottbus-Kulttrainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz anerkennen. Er bilanzierte: "Ganz ehrlich? Das ist für uns unerklärbar, denn es hat in nahezu alles gefehlt, was man braucht, um in dieser Liga ein Fußballspiel zu gewinnen. Das war so nicht zu erwarten. Gerade nach dem Spiel am Mittwoch hatten wir gedacht, dass wir geschlossen, mit Leidenschaft und aggressiv in dieses Auswärtsspiel gehen. Das war alle nicht zu sehen. Es reichen nicht fünf bis zehn Minuten nach der Pause, auch wenn da die große Chance zum Ausgleich da war. Wir müssen und werden das jetzt akribisch auswerten und Schlüsse daraus ziehen."

Erfurt liegt elf und Cottbus acht Punkte hinter Spitzenreiter Greifswalder FC. Zur Erinnerung: der Regionalliga-Nordost-Meister steigt in dieser Saison in die 3. Liga auf - ohne ein Relegationsspiel bestreiten zu müssen.

Pronichev spielt wieder beim FC Energie Cottbus

Die Cottbuser peilen dieses Ziel an. Sie haben sich noch in diesem Januar mit einem bisherigen Erfurt-Spieler verstärkt: Maximilian Pronichev. Der aber bei seinem alten Arbeitgeber blass blieb.

Der 26-Jährige, der auch schon für die U19 des FC Schalke 04 in der Junioren-Bundesliga und Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West spielte, stand schon in der Saison 2021/2022 in Brandenburg unter Vertrag. Er absolvierte insgesamt 40 Pflichtspiele für den FCE, in denen er 16 Tore erzielte und zwölf Treffer auflegte. Die Cottbuser Verantwortlichen hoffen natürlich, dass sich diese Erfolgsgeschichte wiederholt.