Alemannia Aachen hat sich erneut verstärkt. Von einem Ligakonkurrenten kommt ein neuer Stürmer – gegen Ablöse.

Für das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West rüstet Alemannia Aachen weiter auf. Am Donnerstag präsentierte der Tabellenzweite den vierten Winter-Neuzugang. Mit Thilo Töpken kommt ein neuer Stürmer an den Tivoli.

Der 24-Jährige verbrachte das vergangene halbe Jahr beim Ligakonkurrenten SV Rödinghausen und wurde aus seinem laufenden Vertrag herausgekauft – über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Töpken war im vergangenen Sommer von Rot-Weiß Koblenz nach Rödinghausen gewechselt. Mit fünf Treffern in 17 Einsätzen war er der zweitbeste Torschütze des SVR. In der Rückrunde soll der 1,92-Meter-Mann, der auch über die Flügel kommen kann, dann der Alemannia helfen, den 1. FC Bocholt vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

„Mit Thilo gewinnen wir einen Stürmertypen für uns, der mit seiner Spielweise gut zu uns passt. Er ist groß, schnell und besitzt eine enorme Wucht vor dem gegnerischen Tor“, lobt der Aachener Geschäftsführer Sascha Eller. „Wir hatten im Sommer schon einmal Kontakt, da hat es noch nicht funktioniert. Umso mehr freuen wir uns, dass Thilo jetzt bei uns ist.“

Der gebürtige Oldenburger spielte im Nachwuchs für Werder Bremen und Eintracht Braunschweig, ging auch schon in der Regionalliga Nord (46 Spiele, zwölf Treffer) und eben für Koblenz im Südwesten (33 Einsätze, zwölf Treffer) auf Torejagd.

„Nachdem bei mir der Wunsch aufkam, im Winter den Verein zu wechseln, musste ich nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen der Alemannia nicht lange überlegen. Ich freue mich auf die vielen Fans, den Tivoli und darauf, eine geile Restrunde zu spielen“, sagt er zu seinem Wechsel.

Zuvor hatte die Alemannia ihre Offensive bereits mit Anas Bakhat (1. FC Düren) verstärkt. Außerdem wechselten Rechtsverteidiger Florian Heister (Viktoria Köln) und Torhüter Leroy Zeller (UCSB Gauchos/USA) in dieser Transferperiode in die Kaiserstadt.