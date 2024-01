Gladbach: Ab sofort bei den Profis - Regionalliga-Torjäger befördert

Ein Stürmer aus der Regionalliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach wurde befördert: Er gehört ab sofort zum Bundesliga-Kader.

Einen externen Winter-Neuzugang hat Borussia Mönchengladbach bisher nicht verpflichtet. Und doch erhält die Offensive des Tabellenzehnten der Bundesliga Verstärkung - und zwar aus den eigenen Reihen.

So rückt Shio Fukuda ins Profiteam auf. Der 19 Jahre alte Angreifer stürmte in der Hinserie für die U23 in der Regionalliga West. Nun wurde er befördert, wie Sportdirektor Nils Schmadtke in einem Vereinsinterview erklärte: "Mindestens bis Ende der Saison wird er fester Teil des Lizenzkaders, bekommt unter anderem auch seinen eigenen Spind in der Mannschaftskabine."

Der junge Japaner war vor einem Jahr aus seiner Heimat an den Niederrhein gewechselt. Zunächst spielte er für die Gladbacher U19, in dieser Saison läuft er für die Regionalliga-Vertretung der Borussia auf. Fünf Treffer und eine Vorlage gelangen Fukuda in 13 Partien für das Team von Trainer Eugen Polanksi, der in einer ohnehin nicht einfachen Saison künftig ohne den Leistungsträger auskommen muss. Nach Mika Schroers ist Fukuda der zweitbeste Torschütze.

Fukuda habe sich im Talente-Training, bei der U23 und im Training der Profis immer wieder gezeigt, lobte Sportdirektor Schmadtke. "Wir hatten Shio immer im Auge." Zuletzt belohnte sich Fukuda mit einem Tor im Vorbereitungsspiel gegen die Go Ahead Eagles, besorgte den 3:2-Endstand.

"Es ist ein sehr wichtiger Teil unseres Weges, zu schauen, was bei uns im Nachwuchsleistungszentrum passiert und ob sich Talente für die Bundesliga-Mannschaft anbieten", erklärte Schmadtke. "Für Shio ist das eine Belohnung für seine bisher gezeigten Leistungen, für unsere Talenteförderung ist es eine Auszeichnung, und uns allen zeigt es, in welche Richtung wir wollen."

Sein Bundesliga-Debüt könnte der japanische Nachwuchsnationalspieler bereits am Wochenende feiern. Zum Rückrundenstart empfangen die Gladbacher den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr).