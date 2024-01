Seit dem 3. Januar 2024 befindet sich auch der SV Rödinghausen wieder im Trainingsbetrieb. Auch Simon Engelmann ist zurück.

Der SV Rödinghausen bereitet sich seit wenigen Tagen auf die Restrunde in der Regionalliga West vor. Trainer Farat Toku kann dabei auch wieder auf Simon Engelmann zurückgreifen.

"Auch Simon Engelmann, der zuletzt immer wieder ausfiel, ist auf dem Weg der Besserung und wird uns wieder zur Verfügung stehen. Ich bin guter Dinge, was das Jahr 2024 für den SV Rödinghausen angeht", sagte Sportchef Alexander Müller noch zuletzt gegenüber RevierSport.

Nach einer Wadenverletzung, Mandelentzündung und darauffolgenden Operation ist der Regionalliga-Rekord-Torjäger wieder zurück. Und im ersten Testspiel, dem 12:1-Erfolg über Landesligist FC Rot-Weiß Kirchlengern, knipste der 34-Jährige gleich doppelt. In der Liga kam Engelmann, der im Sommer 2023 von Rot-Weiss Essen zum SVR zurückkehrte, bisher gerade einmal auf sieben Einsätze (ein Tor) über insgesamt 327 Spielminuten. 2024 soll alles besser werden.

Dafür gilt es für Engelmann und Co. in der Vorbereitung zu ackern. Bis zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2024 in der Regionalliga am 3. Februar in Düren, warten auf den SVR insgesamt noch vier Testspiele.

Simon Engelmann in Zahlen: SV Rödinghausen: 116 Spiele, 72 Tore, 26 Vorlagen Rot-Weiss Essen: 113 Spiele, 70 Tore, 19 Vorlagen SC Verl: 72 Spiele, 45 Tore, 5 Vorlagen Rot-Weiß Oberhausen: 75 Spiele, 30 Tore, 13 Vorlagen Sportfreunde Lotte: 54 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen VfL Oythe: 30 Spiele, 25 Tore, 1 Vorlage BV Cloppenburg: 9 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Nach dem Auftakt in Kirchlengern geht es für das Toku-Team noch gegen Arminia Bielefeld, TuS Bersenbrück, Drochtersen/Assel sowie gegen die U23 von Hannover 96 folgen. Und: Vom 15. bis zum 18. Januar reisen die Ostwestfalen ins Trainingslager in die Niederlande nach Delden, wo der SVR schon einmal in der Vorbereitung gastierte.

Die Rückrunde soll auf jeden Fall besser laufen. Sportchef Müller meinte: "Wir wollen natürlich bessere Ergebnisse erzielen. Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Trainer Farat Toku funktioniert sehr gut. Wir wollen jetzt die Vorbereitungszeit optimal nutzen und dann spielerisch und fußballerisch an die letzten beiden Spiele vor der Pause auch im neuen Jahr anknüpfen."

Die Testspiele in der Übersicht:

07.01.2024: RW Kirchlengern (12:1)

12.01.2024, 11 Uhr: Arminia Bielefeld (A) (Unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

13.01.2024, 12 Uhr: TuS Bersenbrück (H)

20.01.2024, 12 Uhr: Drochtersen/Assel (A)

27.01.2024, 13 Uhr: Hannover 96 U23 (A)