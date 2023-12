Der SV Rödinghausen hatte zur Saison 2023/2024 Großes vor. Der Aufstieg sollte ins Visier genommen werden. Doch die Realität heißt: Platz neun und 15 Punkte Rückstand auf Rang eins.

Dass es beim SV Rödinghausen nicht läuft, hat vielerlei Gründe. Die Rödinghauser waren eigentlich die erste Mannschaft, die ihren Kader für die aktuelle Spielzeit beisammen hatten. Doch irgendwie scheinen die Puzzleteile nicht zu passen.

Zumindest haben diese lange nicht zusammengepasst. So musste auch Trainer Carsten Rump, der ursprünglich einen Vertrag bis Sommer 2025 besaß und noch im Sommer 2023 mit Arminia Bielefeld und VfL Osnabrück in Verbindung gebracht wurde, musste Mitte Oktober gehen. Farat Toku übernahm am Wiehen. Und plötzlich läuft es rund: Es folgten drei Siege in fünf Spielen vor der Winterpause. Nach dieser soll es noch besser laufen.

Alexander Müller, Geschäftsführer Sport des SV Rödinghausen, über...

... die Hinrunde des SV Rödinghausen: "Das war eine sehr durchwachsene Hinrunde. Zuhause waren wir gut, da performen wir und fahren Ergebnisse ein. Auswärts läuft es aber überhaupt nicht gut. Zumindest ist aber ein Aufwärtstrend zu erkennen. Wir wollen daran arbeiten, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte holen."

... den schönsten Moment in der abgelaufenen Hinrunde: "Das war der Sieg bei Fortuna Köln. Da haben wir diesen Auswärtsfluch beendet und das Gerede davon, dass wir auswärts nicht gewinnen können, konnte ad acta gelegt werden. Das hat mich auch für die Jungs gefreut. Sie haben bewiesen, dass sie es können."

... den schlimmsten Moment: "Das war schon in Velbert gegen Wuppertal schon sehr hart. Da hat Charlison Benschop in der 93. Minute den Siegtreffer für den Wuppertaler SV geschossen. Das war irgendwo auch frühzeitig in der Saison ein Bruch für uns. Davon konnten wir uns leider lange nicht erholen."

... die Ziele für 2024: "Wir wollen natürlich bessere Ergebnisse erzielen. Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Trainer Farat Toku funktioniert sehr gut. Wir wollen jetzt die Vorbereitungszeit optimal nutzen und dann spielerisch und fußballerisch an die letzten beiden Spiele vor der Pause auch im neuen Jahr anknüpfen. Es kommen im Januar auch einige Spieler, die verletzt und krank waren, zurück. Die Kader-Qualität wird dadurch dann auch wieder erhöht. Auch Simon Engelmann, der zuletzt immer wieder ausfiel, ist auf dem Weg der Besserung und wird uns wieder zur Verfügung stehen. Ich bin guter Dinge, was das Jahr 2024 für den SV Rödinghausen angeht."