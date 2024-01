Der Wuppertaler SV besiegt die TSG Sprockhövel mit 2:1. Trainer Ersan Parlatan sieht schon viel Gutes und Luft nach oben. In sieben Tagen geht es ins Trainingslager

Der Wuppertaler SV hat sein Wochenende mit einem weiteren Erfolg ausklingen lassen. Nach dem Gewinn der Hallen-Stadtmeisterschaft in Wuppertal setzte sich das Team von Trainer Ersan Parlatan auch im ersten Testspiel durch. Bei der TSG Sprockhövel konnte der neue WSV-Coach ein 2:1-Sieg zum Einstand feiern.

„Es freut mich erstmal, dass wir gewonnen haben“, sagte Parlatan gegenüber der Westdeutschen Zeitung (WZ). „Es ist immer wichtig, eine gewisse Siegermentalität an den Tag zu legen. Die Jungs haben von dem, was wir und ich von ihnen sehen wollen, einiges umgesetzt. Es waren aber auch noch ein paar Sachen dabei, die nicht so gut geklappt haben.“

Der Regionalligist tat sich in der ersten Hälfte noch schwer. Zur zweiten Halbzeit wechselte Parlatan durch – und die Wuppertaler fanden besser ins Spiel. Allerdings brauchte es ein Eigentor von Felix Sauer (63.), um für die Führung zu sorgen. Die TSG glich kurz danach durch Emre Yesilova (65.) aus. Damjan Marceta besorgte den Siegtreffer für den WSV (82.).

Statistik: TSG Sprockhövel: Milic, Hendel, Gilani (46. Canbulut), Yesilova (78. Papadopoulous), Gudalovic (83. Torres), Dogan, Müller (64. Dagott), Sauer (83. Yazici), Mousa (78. Cakir), Arifi (46. Deniz) Wuppertaler SV: Grave – Altuntas (46. Hagemann), Schweers (46. Terrazzino), Göckan, Hanke – Saric (46. Marceta), Demming (46. Korzuschek), Tchouangue, Peitz (46. Itter) – Bulut (46. Dams), Benschop (46. Bielitza) Tore: 0:1 Sauer (63./Eigentor), 1:1 Yesilova (65.), 1:2 Marceta (82.) Schiedsrichter: Niklas Simpson (Herne)

„In der zweiten Halbzeit hatten wir schon eine große Dominanz in der gegnerischen Hälfte“, resümierte Parlatan bei der WZ. „Da waren wir in einigen Situationen aber zu kleinlich und sind nicht zum Abschluss gekommen.“

Erkenntnisse, die unter der Woche noch verfeinert werden sollen. „Wir wollen das Spiel gegen den Ball forcieren und die Aggressivität besser ins Spiel bringen“, lautete die Marschroute für die Trainingswoche. „Dann“, sagte Parlatan, „haben wir die zehn Tage in Wuppertal gut genutzt.





Bevor der WSV am Sonntag ins Trainingslager nach Belek (Türkei) aufbricht, steht noch das Testspiel gegen den Oberligisten SG Wattenscheid 09 an (Freitag, 12. Januar, 17 Uhr).

In der Türkei sind Testspiele gegen den ungarischen Erstligisten Ujpest Budapest (17. Januar) und den Regionalligisten SV Meppen (20. Januar) geplant. Meppen wird von Ex-WSV-Trainer Adrian Alipour betreut. „In Belek werden wir den Fokus auf das Spiel mit dem Ball legen“, blickte Parlatan voraus.