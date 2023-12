Regionalliga West: Trainingsstart und Trainingslager - so planen die 18 Klubs

Am 3. Februar 2024 geht es für 14 von 18 Regionalliga-West-Klubs erst weiter. Wir haben mal geschaut, wann die Vereine mit ihrer Vorbereitung beginnen.

Am 27. Januar 2024 geht es in der Regionalliga West mit den Spielen SV Lippstadt gegen SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf II gegen FC Wegberg-Beeck weiter. Am 3. Februar steht dann mit dem 20. Spieltag die erste reguläre Runde des Jahres 2024 auf dem Programm.

Wir haben mal geschaut, wann die Mannschaften wieder mit dem Training starten und welche Klubs in den warmen Süden reisen, um sich optimal vorzubereiten. Ein Überblick. Vorweg: Nur drei Mannschaften, 1. FC Bocholt, Alemannia Aachen und Wuppertaler SV werden sich eine gute Woche im warmen Süden - im türkischen Belek - gönnen. Der SV Rödinghausen reist für wenige Tage in die Niederlande. Alle anderen 14 Mannschaften bleiben in Nordrhein-Westfalen.

1. FC Bocholt

Start: 4. Januar, Trainingslager: 7. bis 14. Januar (Türkei)

Alemannia Aachen

Start: 3. Januar, Trainingslager: 12. bis 21. Januar (Türkei)

Fortuna Köln

Start: 3. Januar, Trainingslager: nein

1. FC Köln II

Start: 3. Januar, Trainingslager: nein

1. FC Düren

Start: 4. Januar, Trainingslager: nein

Wuppertaler SV

Start: 7. Januar, Trainingslager: 14. bis 21. Januar (Türkei)

Rot-Weiß Oberhausen

Start: 4. Januar, Trainingslager: nein

FC Schalke 04 II

Start: 4. Januar, Trainingslager: nein

SV Rödinghausen

Start: 3. Januar, Trainingslager: 15. bis 18. Januar (Niederlande)

SC Paderborn II

Start: 2. Januar, Trainingslager: nein

Fortuna Düsseldorf II

Start: 4. Januar, Trainingslager: nein

FC Wegberg-Beeck

Start: 2. Januar, Trainingslager: nein

SC Wiedenbrück

Start: 4. Januar, Trainingslager: nein

Borussia Mönchengladbach II

Start: 3. Januar, Trainingslager: nein

Rot Weiss Ahlen

Start: 3. Januar, Trainingslager: nein

SV Lippstadt

Start: 2. Januar, Trainingslager: nein

SSVg Velbert

Start: 3. Januar, Trainingslager: nein