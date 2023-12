Regionalligist 1. FC Bocholt kassierte in Rödinghausen die erste Niederlage seit Monaten. Trotzdem ist der FCB Wintermeister.

Irgendwann musste es ja passieren. Nach 13 aufeinanderfolgenden Regionalliga-Spielen ohne Niederlage kassierte der 1. FC Bocholt beim heimstarken SV Rödinghausen eine 0:2 (0:2)-Pleite.

An diesem Nachmittag kam alles für den Spitzenreiter zusammen: In der Defensive wurde der FCB für die Fehler eiskalt bestraft und vorne ging nicht viel. Zu allem Überfluss verschoss Jan Holldack (55.), kurz nach dem Seitenwechsel, noch einen Elfmeter. Trotz der Niederlage grüßt die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison weiterhin von der Tabellenspitze und geht als Spitzenreiter in die Winterpause.

Für Offensivspieler Marvin Lorch stand deshalb nach dem Abpfiff auch das Positive im Vordergrund. Die verdiente Niederlage in Rödinghausen wollte er schnell abhaken.

"Wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, mit was für einer Moral, das spricht für uns und das zeichnet uns in der Saison auch aus. Natürlich ärgern wir uns über das Ergebnis. Wir sind mit einem anderen Anspruch nach Rödinghausen gefahren, wollten hier unbedingt den Auswärtssieg holen und in den verdienten Urlaub gehen. Ich bin trotzdem brutal stolz auf meine Mannschaft, wie wir in der ganzen Runde aufgetreten sind. Wir haben da schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Daran wollen wir anknüpfen, ich bin wirklich stolz auf die Jungs", betonte der Bocholter Top-Scorer im Interview mit "Sporttotal".

Wir haben kein Mittel gefunden. Dadurch lassen wir uns aber nicht die bisherige Runde kleinreden. Dafür ist das zu geil, was wir gespielt haben. Dietmar Hirsch.

Auch FCB-Trainer Dietmar Hirsch wollte die Niederlage schnell abhaken. Der Ex-Profi erklärte: "Wir haben uns ein Stück weit selbst geschlagen, hatten aber auch keinen Sieg oder Punkt verdient. Die Flanken waren schlecht, es hat nicht viel gepasst. Wir haben kein Mittel gefunden. Dadurch lassen wir uns aber nicht die bisherige Runde kleinreden. Dafür ist das zu geil, was wir gespielt haben."

Am 04. Januar fängt Bocholt mit der Vorbereitung auf die Restrunde an, drei Tage später reist der Regionalliga-Spitzenreiter dann ins gemeinsame Trainingslager in die Türkei. Untergebracht werden Mannschaft, Trainerteam und Staff im 5-Sterne-Hotel "Titanic Lara Deluxe".