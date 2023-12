Regionalligist 1. FC Bocholt kassierte die dritte Saisonniederlage. Beim SV Rödinghausen musste sich der FCB geschlagen geben.

Mit der stolzen Serie von 13 ungeschlagenen Liga-Partien in Folge reiste der Spitzenreiter 1. FC Bocholt am Samstagnachmittag ins Häcker-Wiehenstadion zum SV Rödinghausen und wollte den Erfolgslauf fortsetzen.

Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts: Der FCB verlor in Rödinghausen verdient mit 0:2 (0:2). Damit ist die Serie gerissen, trotzdem grüßt der Regionalligist weiter von der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Alemannia Aachen beträgt zwei Punkte.

Nach einer ausgeglichenen und chancenarmen Anfangsphase wurde Rödinghausen zunehmend aktiver - und belohnte sich in der 28. Minute durch den Führungstreffer. Eckball Eros Dacaj, Kopfball Dino Bajrić war die Erfolgsformel.

Das Gegentor war ein Schock für den Tabellenführer, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte der SVR bereits auf 2:0. Nach einem Querpass von Patrick Kurzen staubte der formstarke Ramien Safi ab. Mit diesem Ergebnis bat Schiedsrichter Tobias Esch dann beide Teams zum Pausentee.

Aufstellung SV Rödinghausen: Weber - Tia (80. Choroba), Flottmann, Hippe, Wolff, Horn - Hober (80. Schuster), Bajric (80. Rohlfing) - Dacaj (67. Hoch), Kurzen, Safi Aufstellung 1. FC Bocholt: Fox - Wellers, Frenkert, Janssen (46. Mesic), Stojanovic (46. Barak) - Holldack, Mayer - Akritidis (75. Fejzullahu), Shubin (69. Lunga), Lorch - Fakhro (46. Schmidt) Tore: 1:0 Bajrić (28.), 2:0 Safi (30.). Schiedsrichter: Tobias Esch

Bocholts Cheftrainer Dietmar Hirsch konnte mit der Darbietung im ersten Durchgang nicht zufrieden sein und reagierte in der Halbzeitpause gleich dreimal - auch Torjäger Malek Fakhro wurde vorzeitig ausgewechselt. Die Gäste waren zwar fortan bemüht den Rückstand aufzuholen, aber vorne fehlte die letzte Konsequenz.

Der SVR verteidigte clever, auch in Unterzahl: In der 71. Minute wurde Abwehrspieler Julian Wolff mit einer Ampelkarte vom Platz gestellt. Der kuriose Grund: Zeitspiel. Bocholt versuchte weiterhin viel, aber an diesem Nachmittag war nicht mehr drin. Es blieb beim 2:0.

Für beide Mannschaften war dieses Duell das letzte Spiel vor der Winterpause. Erst Anfang Februar rollt der Ball wieder regulär in der Regionalliga West – in diesem Jahr finden nur noch vereinzelte Nachholpartien statt. Bocholt eröffnet die Restrunde mit einem Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln II, während Rödinghausen beim 1. FC Düren gastiert.

Trotz der Niederlage geht Bocholt als Spitzenreiter in die Pause. Wer hätte das vor der Saison für möglich gehalten?