Regionalliga West: Kein RWO-Spiel - erste Absage für das kommende Wochenende steht schon fest

Die Niederrheinpokal-Spiele am Mittwochabend werden für die SSVg Velbert und Rot-Weiß Oberhausen wahrscheinlich die letzten Auftritte in diesem Jahr sein.

Die SSVg Velbert gastiert am Mittwochabend im Niederrheinpokal-Viertelfinale bei Germania Ratingen 04/19. Ebenfalls steht für Rot-Weiß Oberhausen gegen die Sportfreunde Hamborn 07 das Viertelfinale auf der Agenda. Beide Spiele werden um 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) angepfiffen.

Eigentlich sollten Velbert und Oberhausen am kommenden Samstag mit dem Spiel in der Regionalliga dann auch in die Winterpause gehen. Doch diese beginnt zumindest für Velbert schon nach dem Niederrheinpokal.

Denn die Begegnung am Samstag gegen RWO wird nicht stattfinden. Das teilte die Sport- und Spielvereinigung Velbert am Mittwochabend (6. Dezember 2023) offiziell mit.

"Die Stadt Velbert hatte am letzten Donnerstag, den 30. November 2023, darüber informiert, dass die städtischen Sportanlagen, wozu auch die Sportplätze des EMKA Sportzentrums, der Sportplatz "Am Berg" und die Plätze der IMS Arena gehören, bis zunächst mindestens letzten Sonntag für die Nutzung gesperrt wurden. Nachdem gestern die Kunstrasenplätze wieder freigegeben wurden, informierte uns heute die Verwaltung der Stadt Velbert darüber, dass die beiden Naturrasenplätze in der IMS-Arena und am EMKA Sportzentrums bis mindestens einschließlich nächsten Mittwoch, den 13. Dezember 2023 gesperrt bleiben. Somit wird unsere Begegnung des 19. Spieltages gegen Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Samstag, den 09. Dezember 2023 nicht stattfinden", erklären die Velberter in einer Pressemitteilung.

Für RWO steht noch das Nachholspiel am Samstag (16. Dezember, 14 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach II auf dem Programm.

19. Spieltag der Regionalliga West im Überblick:

Samstag, 9. Dezember, 14 Uhr:

SSVg Velbert - Rot-Weiß Oberhausen abgesagt

FC Schalke 04 II - 1. FC Düren

SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Köln

SC Paderborn II - Fortuna Düsseldorf II

SC Wiedenbrück - FC Gütersloh

Alemannia Aachen - SV Lippstadt

Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV

Sonntag, 10. Dezember, 14 Uhr:

1. FC Köln II - Rot Weiss Ahlen