1. FC Bocholt: Diesen Neuzugang wählten die Fans zum Spieler der Hinrunde

Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt suchte per Abstimmung den Spieler der Hinrunde. Dieser Spieler wurde auf den ersten Platz gewählt.

Der Erfolgslauf des 1. FC Bocholt hat viele Gesichter. Den Fans des Überraschungs-Hinrundenmeisters der Regionalliga West zufolge sticht ein Spieler aber besonders positiv hervor: Lukas Frenkert.

Per Abstimmung hatte der Verein nach dem Spieler der Hinrunde gefahndet. Frenkert holte sich die Auszeichnung. Mit rund einem Drittel der Stimmen (32,9 Prozent) wählten ihn die Fans der Bocholter auf den ersten Platz - knapp vor Marvin Lorch und Jan Wellers. Wie viele Personen sich insgesamt beteiligt haben, teilten die Bocholter nicht mit.

"Erst einmal ein großes Dankeschön an die Fans für diese Auszeichnung, die mich sehr freut", erklärt Frenkert. "Ich muss aber dazu sagen: Die Auszeichnung hätte wirklich jeder aus dem Team verdient. Seit ich hier bin, zeigt jeder Top-Leistungen und jeder Einzelne hat in der Hinrunde gut gespielt. Als echtes Team so gut zu funktionieren, ist schon herausragend."

Der 23-Jährige erlebte schon im Vorjahr eine erfolgreiche Saison. Mit Preußen Münster stieg er in die 3. Liga auf. Und bei den Adlerträgern absolvierte er auch die Sommervorbereitung. Erst kurz vor dem Transferschluss kam Frenkert nach Bocholt, wurde bis zum Ende der laufenden Spielzeit ausgeliehen.

Der Wechsel entpuppte sich für Spieler und Verein als Glücksgriff: Seit Frenkert am Hünting unter Vertrag steht, stand der Innenverteidiger immer in der Startelf von Trainer Dietmar Hirsch und verpasste noch keine Minute.

Das dürfte auch die Münsteraner freuen. Denn nachdem Frenkert Anfang 2022 von einem Intermezzo bei Schalke II zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war, wurde er immer wieder von Verletzungen ausgebremst. "Jetzt ist es für ihn wichtig, eine komplette Saison auf dem Feld zu stehen und wichtige Wettkampfpraxis zu sammeln", sagte Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer bei Frenkerts Leihwechsel nach Bocholt.

Dieser Plan geht bislang voll auf - wie nicht zuletzt die Wahl zum Spieler der Hinrunde beweist.