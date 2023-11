Regionalligist SV Meppen ist sportlich gut drauf, abseits des Platzes sorgt aber die Suspendierung von Abwehrchef Bruno Soares für Diskussionen.

Der SV Meppen ist aktuell in einer guten Verfassung: Die letzten drei Liga-Spiele in der Regionalliga Nord konnten allesamt gewonnen werden. Dadurch kletterte der Drittliga-Absteiger auf den fünften Tabellenplatz und gehört zu den formstärksten Teams der Liga.

Der Rückstand auf den Spitzenreiter Holstein Kiel II beträgt "nur" noch acht Punkte, dazu hat der SVM sogar eine Partie weniger absolviert. Richtig ruhig ist es aber trotzdem nicht im Umfeld der Emsländer.

Der Grund: Innenverteidiger Bruno Soares, der beim jüngsten 5:2-Erfolg über Eintracht Norderstedt noch über die volle Distanz auf dem Platz stand, wurde suspendiert.

Das gab der Verein bekannt. "Aus disziplinarischen Gründen hat der SV Meppen seinen Innenverteidiger Bruno Soares bis einschließlich Sonntag vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen. Aufgrund eines Streitfalles mit einem Mitspieler waren die Verantwortlichen des Vereins zu diesem Schritt gezwungen. Der SV Meppen wird, auch aus Schutz der beiden Personen, keine weiteren Details zu dem Vorfall nach außen kommunizieren", so die offizielle Meldung des SV Meppen.

Soares fehlt somit auch beim Regionalligaspiel am Sonntag (14 Uhr) beim FC Teutonia 05 Ottensen. Ab der kommenden Woche wird der 35-Jährige wieder im Training von Trainer Adrian Alipour zurückerwartet. SV Meppen.

Wenn der Routinier Einsicht zeigt, dann soll diese Suspendierung nicht von langer Dauer sein. In dem Statement heißt es: "Soares fehlt somit auch beim Regionalligaspiel am Sonntag (14 Uhr) beim FC Teutonia 05 Ottensen. Ab der kommenden Woche wird der 35-Jährige wieder im Training von Trainer Adrian Alipour zurückerwartet."

Seit Januar 2023 steht Bruno Soares beim SV Meppen unter Vertrag. In der vergangenen Saison bestritt er 13 Drittliga-Begegnungen, diese Spielzeit kommt er bisher auf elf Pflichtspiele. Die meisten Einsätze für einen Verein verbuchte der Brasilianer zwischen 2009 und 2012 für den MSV Duisburg.

In diesem Zeitraum absolvierte der 1,94-Meter-Hüne 76 Partien (4 Tore). Das Highlight war der Einzug ins DFB-Pokal-Finale 2011. Auf dem Weg ins Endspiel stand der Innenverteidiger in jedem Spiel in der Startelf, sah dann aber im Halbfinale gegen Energie Cottbus (2:1) nach einer Notbremse die Rote Karte und konnte im Finale gegen den FC Schalke 04 (0:5) nicht mitwirken.