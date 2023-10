Regionalligist Holstein Kiel II mischt in dieser Saison ganz oben mit. Auch dank Angreifer Stanislav Fehler.

Die Zweitvertretung von Holstein Kiel spielt bislang eine überraschend starke Saison. Nach elf Partien rangiert der Regionalligist mit 25 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, hinter Phönix Lübeck. Nur das schwächere Torverhältnis trennt die Kieler von der Spitzenposition.

Einer der Hauptgaranten für den guten Start des letztjährigen Tabellenzwölften ist Neuzugang Stanislav Fehler. Der erst 20-jährige Offensivspieler ist mit neun Toren und fünf Vorlagen (14 Scorerpunkte in 11 Partien) nicht nur der beste Torjäger, sondern zeitgleich auch der alleinige Top-Scorer der Regionalliga Nord.

Auch am vergangenen Spieltag konnte sich Fehler wieder in die Torschützenliste eintragen: Beim 1:1-Remis in Jeddeloh brachte der gebürtige Paderborner seine Mannschaft, nach Vorlage von Nico Carrera, in der 21. Minute mit einem präzisen Abschluss in Führung. Mit dem Schlusspfiff konnte Jeddeloh aber noch ausgleichen und somit die Tabellenführung der Gäste verhindern.

Dass Fehler bei seinem neuen Klub auf Anhieb so gut funktioniert, hätten wohl nicht alle Experten für möglich gehalten. Allein in den vergangenen neun Liga-Partien war er an 14 Treffern direkt beteiligt – eine sensationelle Statistik.

Sollte der junge Linksaußen auch in den kommenden Wochen weiter dermaßen für Furore sorgen, könnte er auch für die Profimannschaft der Kieler in der 2. Liga ein Thema werden. Vor seinem Sommerwechsel spielte er eineinhalb Jahre in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück und erzielte 13 Treffer in 37 Partien. Fehler ist aktuell auf dem besten Weg, diese 13-Tore-Quote in Kiel deutlich zu übertreffen.

Fehler spielte auf Schalke in der U19 und U23

Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte der Rechtsfuß beim FC Schalke 04, wo er im Alter von 18 Jahren sein Debüt bei der U23 feierte und dort insgesamt fünf Regionalliga-Spiele absolvierte. Zuvor wurde er in der U19 unter Trainer-Legende Norbert Elgert ausgebildet (16 Pflichtspiele, 4 Tore). Insgesamt schnürte Stanislav Fehler zweieinhalb Jahre die Schuhe für die Knappen. Bei Holstein Kiel II besitzt er einen Vertrag bis 2024.