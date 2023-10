Regionalligist Kickers Offenbach hatte große Ambitionen, aber der Klub hinkt aktuell den eigenen Ansprüchen hinterher. Trainer Christian Neidhart ärgert sich.

Was ist mit Kickers Offenbach los? Die bisherige Saison des Traditionsklubs gibt Rätsel auf. Eigentlich wollte der OFC als Titelanwärter ein Wörtchen um den Drittliga-Aufstieg mitreden, aber die Realität sieht anders aus: Platz elf und bereits zehn Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter VfB Stuttgart II.

Am vergangenen Spieltag kassierte Offenbach beim FC 08 Homburg bereits die vierte Auswärtsniederlage – im erst sechsten Spiel. Der OFC zeigte in Homburg mal wieder das Auswärtsgesicht und unterlag verdient mit 1:2 (0:0). Ganz zum Frust von Cheftrainer Christian Neidhart: "Wir zeigen zwei Gesichter. Auswärts haben wir wenig Präsenz und kein Spieler kommt an seine Form heran. Zuhause ist es das genaue Gegenteil. Da muss man schon mal die Qualitätsfrage stellen."

Mit der Diskrepanz aus Heim- und Auswärtsauftritten ist der 55-Jährige bereits aus seiner letzten Station vertraut: Beim SV Waldhof Mannheim wurde Neidhart in der vergangenen Saison Erster in der Heimtabelle und landete in der Auswärtstabelle nur auf Rang 17.

Insgesamt zeigte der frühere Coach von Rot-Weiss Essen nur wenig Verständnis für die Leistung in Homburg und ging mit seinem Team hart ins Gericht: "Das Positive an der ersten Halbzeit war, dass es 0:0 gestanden hat. Homburg hatte auch in dieser Phase die besseren Möglichkeiten. Sinnbildlich war dann, wie die Gegentore in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Wir hatten eine unterirdische Zweikampfquote! Von der Sechs bis zur Offensive waren wir nicht präsent. Das sieht man auch an der Statistik, wenn man sich in 90 Minuten keine einzige Ecke herausspielt."

Wenn wir dort genauso auftreten, können wir gleich zuhause bleiben. Christian Neidhart vor dem Spiel in Balingen.

Am kommenden Samstag (14. Oktober, 14 Uhr) geht es für Offenbach mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter: Dann ist die Neidhart-Elf zu Gast bei der TSG Balingen. Balingen ist Drittletzter, aber der Ex-Essener (89 Pflichtspiele, Punkteschnitt 2,29) weiß, dass auch beim Abstiegskandidaten eine Leistung wie in Homburg nicht reichen wird: "Wenn wir dort genauso auftreten, können wir gleich zuhause bleiben."