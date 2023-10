Regionalliga West: RWOs sicherer Rückhalt, Fortunas Edeljoker und Dürens Torgarant

Der beste Scorer der Liga heißt nicht etwa Moritz Stoppelkamp, sondern kommt vom 1. FC Düren. Spitzenreiter Fortuna Köln stellt derweil die besten Joker.

Ein Viertel der Saison in der Regionalliga West ist absolviert - und früh lässt sich festhalten, dass die neue Spielzeit einige Überraschungen parat hält. Wohl niemand hatte prognostiziert, dass Fortuna Köln und der 1. FC Düren nach neun Partien gemeinsam an der Spitze stehen, während Alemannia Aachen nur im Mittelfeld steckt.

Bei den Kölner kommt der Erfolg dabei regelmäßig von der Bank. Sowohl Leon Demaj als auch Danny Breitfelder wurden bereits achtmal eingewechselt und lieferten dabei Ligabestwerte. Während Demaj mit fünf Treffern häufiger knipste als jeder andere Joker - im Schnitt brauchte der Stürmer bislang 34 Minuten pro Tor -, ist Breitfelder der beste Vorlagengeber von der Bank (vier Assists). Ligaweit müssen sich beide Edeljoker nur um ein Tor, beziehungsweise eine Vorlage geschlagen geben.

Denn dort hat unter anderem Kevin Goden vom 1. FC Düren die Nase vorn. In der zurückliegenden Rückrunde immerhin mit zwei Treffern und zwei Vorlagen in zehn Spielen glänzt der Rechtsaußen in dieser Spielzeit als Top-Scorer der Liga (zehn Scorerpunkte).

Mit sechs Toren, die Platz eins in der Torjägerliste gemeinsam mit Malek Fakhro (Bocholt) und Marc Kleefisch (Wegberg-Beeck) bedeuten, und vier Assists in neun Spielen toppt der gebürtige Bonner sogar Oberhausens Neuzugang Moritz Stoppelkamp (fünf Tore, vier Vorlagen). Der beste Assistgeber kommt dagegen vom SC Paderborn II und heißt Adrian Bravo Sanchez. Fünf Tore legte der 29-Jährige bereits auf und traf dreimal selbst.

Defensiv ist Robin Benz von Rot-Weiß Oberhausen dagegen bislang der stärkste Rückhalt. Der Torwart blieb in fünf von neun Spielen ohne Gegentor. Auch bei Borussia Mönchengladbach kann man sich über gute Torhüter freuen, auch wenn die Weste seltener weiß blieb. Die Fohlen mussten bereits vier Elfmeter gegen sich hinnehmen (Ligahöchstwert), doch sowohl Jan Olschowsky als auch Maximilian Brüll (in der Nachspielzeit beim 2:1-Sieg über Paderborn II) konnten jeweils einen entschärfen.

Weniger positiv fiel Lukas Scepanik seit seinem Wechsel zu Alemannia Aachen. Der 29-Jährige kam im Sommer vom 1. FC Kaan-Marienborn und ist nach neun Spielen der einzige Akteur, der bereits zweimal vom Platz geflogen ist (Rot gegen Lippstadt, Gelb-Rot gegen Rödinghausen). Tim Albutat hat es derweil schon nach acht Spieltagen als erster Spieler geschafft, sich eine Gelbsperre nach fünf Verwarnungen einzuhandeln.