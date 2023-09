Regionalliga West: Gladbach II gewinnt U-Duell und feiert seinen Torwart

Borussia Mönchengladbach II hat am 8. Spieltag gegen den SC Paderborn II gewonnen und den zweiten Saisonsieg eingefahren.

Zum Auftakt des 8. Spieltags in der Regionalliga West gewann Borussia Mönchengladbachs U23 mit 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn II. Rocco Reitz erzielte beide Tore für die Fohlen.

Dabei lag die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski bereits nach zwölf Minuten mit 0:1 hinten: Eine Flanke von Joel Vega Zambrano hatte Moritz Flotho per Direktabnahme zur Führung für den SCP verwandelt. Im Anschluss bewahrte Torhüter Maximilian Brüll die Fohlen vor dem Paderborner Doppelschlag, als er glänzend gegen den freistehenden Vega Zambrano parieren konnte (19.). In der 29. Minute erzielte Reitz dann das 1:1.

"Obwohl wir nach einer Unachtsamkeit früh in Rückstand geraten sind, haben wir eine insgesamt gute erste Halbzeit gespielt und uns in der Pause vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen", sagte Cheftrainer Eugen Polanski.

Gesagt, getan. Kaum hatte Schiedsrichter Jan-Philipp Schöneseiffen die Partie wieder angepfiffen, drehten die Fohlen das Spiel. Nachdem Paderborns Schlussmann Arne Schulz noch vor dem heranstürmenden Mika Schroers klären konnte, war es erneut Reitz, der seinen persönlichen Doppelpack schnürte und die junge Fohlen-Elf mit einem überlegten Schlenzer in Führung brachte (47.).

Am Ende hatten die Gladbacher Glück, dass Adrian Bravo Sanchez in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss. Gladbachs Keeper Brüll krönte seine starke Leistung, hielt den Ball und damit auch den Sieg fest. "Die Jungs haben sich endlich für die Leidenschaft und den Einsatz, den sie heute an den Tag gelegt haben, belohnt. Sinnbildlich dafür war der parierte Elfmeter von Maximilian in der Nachspielzeit", freute sich Polanski.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Walde, Lieder, Chiarodia, Ullrich – Schroers (81. Italiano), Korb (90.+2 Voss), Reitz (66. Kemper), Borges Sanches (66. Büyükarslan) – Ranos, Naderi (81. Fukuda)

SC Paderborn II: Schulz – Zobel (65. Brackelmann), Ens, Gembalies, Martin (71. Wendt) – Vega Zambrano (87. De Jong), Bilogrevic (65. Klefisch), Kojic, Camprobin (87. Stamm) - Flotho, Bravo-Sanchez

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen

Tore: 0:1 Flotho (12.), 1:1 Reitz (29.), 2:1 Reitz (47.)

Gelbe Karten: Reitz, Walde, Korb, Brüll - Zobel

Zuschauer: 424