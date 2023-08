In der Regionalliga Südwest kassierte Eintracht Frankfurt II eine bittere 2:3-Niederlage bei Kickers Offenbach. Wir haben mit Noel Futkeu gesprochen.

Was für ein Drama am Bieberer Berg! Kickers Offenbach feierte am Sonntag im Derby gegen die U21 von Eintracht Frankfurt buchstäblich einen Last-Minute-Erfolg. In der 99. (!) Minute erzielte Kapitän Maximilian Rossmann den Treffer zum 3:2-Endstand und sicherte dem Titelanwärter – nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn – die ersten drei Punkte.

Dabei hatten die jungen Frankfurter vor 7811 Zuschauern eine starke Leistung geboten – allen voran Noel Futkeu. Der Neuzugang vom ETB Schwarz-Weiß Essen, der in der vergangenen Spielzeit 30 Oberliga-Tore erzielte, war der beste Mann in der Eintracht-Offensive. In der 53. Minute traf Futkeu zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und dann legte er das 2:1 für die Gäste durch Nacho (78.) mit einem präzisen Pass mustergültig vor.

Dass seine Mannschaft – trotz Futkeu-Tor und Vorlage – den Platz als Verlierer verlassen musste, ärgerte den 20-Jährigen. "Ich kann mich leider nicht so richtig über mein erstes Tor freuen, weil wir das Spiel am Ende mit 2:3 verloren haben. Nichtsdestotrotz war es für mich persönlich sehr wichtig, weil so ein Tor natürlich für Auftrieb sorgen kann. Ein Tor und eine Vorlage gegen einen Aufstiegsfavoriten – das ist ein guter Anfang", erklärte der pfeilschnelle Stürmer gegenüber RevierSport.

Für den gebürtigen Essener war es zudem ein besonderes Spiel, weil er auf seinen alten Trainer traf. Mit Christian Neidhart, dem jetzigen Offenbach-Coach, arbeitete Futkeu in der gemeinsamen Zeit bei Rot-Weiss Essen zusammen.

Unter der Regie von Neidhart gab der Youngster sogar einst sein Profidebüt. Im September 2020 stand Futkeu als 17-Jähriger beim DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld in der Startelf und stürmte an der Seite von Simon Engelmann. Das Spiel konnte RWE sensationell mit 1:0 gewinnen.

Vor seinem Wechsel zum 1. FC Köln II (Januar 2021) lief Futkeu dann nur noch zweimal in der Regionalliga West für die Essener und Trainer Neidhart auf. Nach dem Derby in Offenbach sprach das Top-Talent von einem besonderen Wiedersehen.

"Mein Ex-Trainer Christian Neidhart stand vor dem Spiel mit seiner Mannschaft schon etwas unter Druck, aufgrund der zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen. Aber, wie wir alle wissen, ist Christian Neidhart ein Trainer, der ganz genau weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht", so Futkeu. "Ich hatte nur ein halbes Jahr unter ihm, aber er hat mir damals als 17-Jähriger mein Startelf-Debüt im DFB-Pokal gegeben. Ich bin ihm bis heute sehr dankbar und wünsche ihm sehr viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe."