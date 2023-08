Regionalliga: Fortuna Köln holt ehemaligen U19-Kapitän von Bayer Leverkusen

Nach dem tollen Start legt Fortuna Köln in der Regionalliga auch personell nach und holt ein Mittelfeldtalent von Bayer Leverkusen.

In der Regionalliga legte Fortuna Köln furios los und besiegte zum Auftakt die U21 des 1. FC Köln mit 5:1. Wenige tage später stellte die Fortuna noch einen weiteren Zugang vor.

Joshua Eze wechselt von Bayer Leverkusen in den Kölner Süden. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hatte seit 2010 in den verschiedenen Jugendmannschaften der Leverkusener gespielt. Im Vorjahr unterzeichnete Eze nach einer guten Saison als Kapitän der Leverkusener U19 in der A-Junioren-Bundesliga West einen Lizenzspielervertrag - der wurde nun aufgelöst.

Eze, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, konnte sich bei den Profis nicht durchsetzen. Da Bayer keine U23 hat, kam er in der letzten Spielzeit nicht auf die gewünscht Spielpraxis. Nun der Wechsel.

„Es hat zwar lange gedauert, aber wir sind beharrlich geblieben. Schon im vergangenen Sommer gab es erste Kontakte, im Dezember dann intensive Gespräche. Jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir Joshua von unserem Weg überzeugen konnten. Als hochveranlagter zentraler Defensivspieler ist er ein nächster wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung“, sagt der Sportliche Leiter Matthias Mink.

Fortuna Trainer Markus von Ahlen kennt den Defensiv-Allrounder aus Leverkusen. Dort war von Ahlen bereits Trainer von Eze, das Talent überzeugte auch im Test als Gastspieler, in dem die Fortuna vor dem Saisonstart 2:2 gegen die Profis des 1. FC Köln spielte. Dort wirkte er über 90 Minuten mit, sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Viererkette.

„Ich bin froh, jetzt bei Fortuna unterschrieben zu haben. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison zusammen spielen werden und gemeinsam viel Spaß haben“, sagt Eze.

Nach dem Sieg am Auftakt spielt die Fortuna auch am zweiten Spieltag zu hause. Am Samstag (5. August, 14 Uhr) geht es gegen den FC Wegberg-Beeck, der sein Auftaktspiel gegen Fortuna Düsseldorf II gewinnen konnte.