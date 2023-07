Regionalliga West: FC Gütersloh löst Vertrag mit Stürmer auf

Abgang beim FC Gütersloh: Der Regionalliga-Aufsteiger und ein Stürmer haben sich auf einen Vertragsauflösung geeinigt.

Regionalliga-Neuling FC Gütersloh hat beim Saisonstart eine knappe Niederlage kassiert. Gegen Mitaufsteiger SC Paderborn II unterlag der FCG am Wochenende mit 2:3.

Nicht mehr mit dabei war Stürmer Dimitrios Nemtsis. Und auch zukünftig wird der Grieche nicht mehr für die Ostwestfalen spielen. Verein und Spieler haben sich auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrags geeinigt. Das teilte der Verein am Montag mit. "Der FCG dankt Dimi für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die weitere Zukunft", heißt es.

Der neue Verein des 26-Jährigen steht bereits fest. Nemtsis wechselt zum Westfalenligisten Preußen Espelkamp. "Wir wünschen Dir einen guten Start und viel Spaß mit und bei uns!", schrieb der Verein auf Facebook.

Nemtsis verbrachte die vergangenen drei Jahre in Gütersloh. In insgesamt 38 Einsätzen in der Oberliga Westfalen erzielte er fünf Treffer - und feierte am Ende der Vorsaison den Aufstieg. Durch die Verpflichtungen der Stürmer Grigorijs Degtjarevs und Eduard Probst verschlechterten sich seine Aussichten auf Spielzeit.

Nun setzt Nemtsis seine Laufbahn beim Tabellenzwölften der vergangenen Westfalenliga-1-Spielzeit fort. Er ist der neunte Abgang in Gütersloh, demgegenüber stehen elf Neuverpflichtungen.

FC Gütersloh: Transfers im Überblick

Zugänge: Julian Schauerte, Armin Pjetrovic (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Philimon Tawiah (Victoria Rosport), Lennard Rolf (Delbrücker SC), Tim Matuschewsky (SC Verl II), Grigorijs Degtjarevs (Mainz 05 U19), Eduard Probst (SC Verl), Leo Weichert (SV Atlas)

Abgänge: Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Samy Benmbarek (Sprotfreunde Lotte), Christian Will (FC Isselhorst), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Dimitrios Nemtsis (Preußen Espelkamp), Nils Köhler, Nico Bartling, Berkay Yilmaz, Janik Steringer (alle Ziel unbekannt)