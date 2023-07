1. FC Bocholt: Dietmar Hirsch schwärmt von S04-Fans – und seiner Mannschaft

Beim 2:2 gegen den FC Schalke 04 hat der 1. FC Bocholt eine bärenstarke Leistung gezeigt. Wir sprachen mit dem Bocholter Trainer Dietmar Hirsch. Über sein Team, aber auch über die S04-Fans.

Der 1. FC Bocholt hat dem FC Schalke 04 am Donnerstagabend im Testspiel ein 2:2 (2:2) abgetrotzt. Wir sprachen anschließend mit Trainer Dietmar Hirsch.

"Ich bin mächtig stolz auf meine Jungs. Das gibt uns Selbstvertrauen. Wir haben in der Halbzeit fast die gesamte Mannschaft gewechselt, es gab überhaupt keinen Bruch", lobte der Ex-Profi sein Team. "Wir haben einen ausgeglichenen Kader, dass hat man gesehen. Am Anfang war es ein bisschen wild mit den vier Toren. Das ging relativ schnell. Dann haben wir aber die Ordnung gefunden und auf die Taktik vom Gegner gut reagiert und gar nicht mehr viel zugelassen."

In der Tat war Bocholt über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner für den Zweitligisten. Der Regionalligist erspielte sich auch nach der heißen Anfangsphase und den Treffern von Malek Fakhro (1.) sowie Marvin Lorch (11.) noch die eine oder andere Chance. Und ließ selbst wenig zu.

Erst ganz am Ende der Partie hatte S04 durch Kelsey Meisel noch einen Pfostentreffer zu verzeichnen. "Wir haben eine gewisse Grundordnung. Wir haben eine gewisse Idee Fußball zu spielen und da ist uns der Gegner eigentlich egal", erklärte Hirsch. "Schalke hat es uns natürlich schwer gemacht. Aber ich glaube aus Fehlern, die man gegen einen besseren Gegner macht, lernt man. Aber so viele haben wir gar nicht gemacht."





Man sei auf einem guten Weg, die 15 neuen Spieler zu einer Einheit zu formen. "Es macht einfach Spaß mit den hungrigen Jungs zu arbeiten. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht", meinte Hirsch. Für eine Saisonprognose sei es aber noch zu früh: "Wir haben erst die Hälfte der Vorbereitung um, am Freitag steht das nächste Highlight gegen meinen alten Verein MSV Duisburg an."

Angetan hatte es ihm neben dem Spiel seiner Mannschaft auch die Kulisse von 3.576 Zuschauern am ausverkauften Hünting. "Leider konnten wir nicht 10.000 oder noch mehr Besucher hier begrüßen. Die wären auch gekommen", sagte Hirsch. "Es war ein geiles Event. Schalke hat so geile Fans. Das hat man auch hier wieder gesehen. Schalke gehört einfach in die 1. Liga."