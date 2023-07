Schalke 04 spielt nur 2:2 in Bocholt - wilde Anfangsphase bei Test-Remis

Schalke 04 hat sein zweites Testspiel nicht gewinnen können. Bei Regionalligist 1. FC Bocholt spielte der Zweitligist 2:2 (2:2).

Oft kommt es nicht vor, dass Stadionsprecher schon nach elf gespielten Minuten heiser sind. Aber Martin Rudde, der diese Rolle beim Regionalligisten 1. FC Bocholt im Testspiel gegen Zweitligist Schalke 04 übernahm, hatte kurz vor und direkt nach dem Anpfiff viel zu erzählen.

2:2 (2:2) endete der Test vor 3576 Zuschauern am traditionsreichen Bocholter Hünting – alle wichtigen Szenen spielten sich direkt am Anfang ab.

Denn das Spiel begann schon mit Gelächter. Pünktlich zum geplanten Anstoß um 18 Uhr verkündete Rudde, dass die Schalker eine Wässerung des Spielfeldes wünschen und sich der Anpfiff um eine Viertelstunde verzögern würde – nur eine Winzigkeit später liefen beide Teams dann doch ein, Rudde räumte vergnügt das Missverständnis ein.

Schalkes Abwehrspieler Leo Greiml war mit den Gedanken jedenfalls noch in der Kabine, als das Spiel bereits begonnen hatte. Unmittelbar nach dem Anstoß erhielt der Österreicher den Ball, vertändelte ihn aber gleich an den Bocholter Malek Fakhro, der allein aufs Schalker Tor zulief und nach wenigen Sekunden das 1:0 für den Außenseiter erzielte. „Das war die sechste Spielsekunde“, krächzte Stadionsprecher Rudde durchs Mikrofon.





Drei Minuten später meldete er sich erneut, weil Schalkes auffälligstem Spieler ein herausragendes Tor gelungen war. Der 17 Jahre alte Assan Ouedraogo hatte sich durch die komplette Bocholter Abwehr gedribbelt und den Ball zum 1:1 ins Tor geschoben. Fünf Minuten später gelang Ouedraogo ein gescheiter Pass in den Strafraum, Simon Terodde zog in seiner Geburtsstadt gekonnt ab und traf mit einem Flachschuss zur 2:1-Führung für Schalke.

Dabei blieb es nicht lang: In der 11. Minute überwand der Bocholter Marvin Lorch Schalkes Torwart Marius Müller mit einem haltbaren Schuss ins kurze Eck. Alle Bocholter im Stadion und Stadionsprecher Rudde waren aus dem Häuschen – 2:2.

Danach allerdings passierte in Bocholt nicht mehr viel. Schalkes Trainer Thomas Reis hatte 22 Spieler dabei, wechselte komplett durch. Er war auf Unterstützung aus der U23 angewiesen: Marouane Balouk, Verthomy Boboy, Malik Talabidi und Kelsey Meisel bekamen eine Chance bei den Profis, weil Rodrigo Zalazar, Kenan Karaman (beide krank) sowie Dominick Drexler und Paul Seguin (Vorsichtsmaßnahme) kurzfristig fehlten.

4-3-3 nach der Pause - Wenig Highlights im 2. Durchgang

In der ersten Hälfte versuchte es Reis mit der Doppelspitze Polter/Terodde – möglicherweise in der Zweiten Liga ein Mittel gegen tiefstehende Gegner? Das ging nur bedingt auf. Terodde erzielte zwar ein Tor, blieb aber sonst genauso blass wie Sturmkollege Polter. Der vergab seine einzige Chance nach einem Ouedraogo-Pass kurz vor der Pause (43.). Auffällig: Beide standen ein ums andere Mal im Abseits. Anfällig waren die Schalker, wenn Bocholt schnell umschaltete.

Nach der Pause spielte Schalke im eingeübten 4-3-3-System, auch der Regionalligist tauschte die Spieler fleißig aus. Die Königsblauen hatten nun Dauer-Ballbesitz, sie kamen vor allem über die linke Seite nach vorn, wo Verteidiger Thomas Ouwejan und Flügelstürmer Bryan Lasme ab und an ordentlich zusammenspielten.

Doch von den Sitzen riss das Spiel die Zuschauer nun nicht mehr – sie freuten sich mehr über den wundervollen Sommerabend als über wundervolle Tore. Für Schalke sprangen zwar ein paar Ecken und Torschüsse heraus, das Bocholter Tor aber brachte S04 nur noch einmal in Gefahr. In der 87. Minute schoss Kelsey Meisel den Ball an den Pfosten.

Es blieb beim 2:2 – ihr erstes Testspiel beim Nord-Regionalligisten Spelle-Venhaus hatten die Schalker noch mit 3:0 gewonnen. Nach einem trainingsfreien Donnerstag fliegt Schalke am Freitag ins Trainingslager. Über München geht es mit Bus nach Mittersill in den Kitzbüheler Alpen, und das bereits zum siebten Mal. Dort steigen die Testspiele drei und vier – Gegner sind der FC Kopenhagen (11. Juli, 18 Uhr in Kufstein) und Gornik Zabrze mit Lukas Podolski (15. Juli, 15.30 Uhr in Mittersill).

Die Bocholter sehen die Schalker auch schnell wieder. Am 28. Juli treten sie am ersten Regionalliga-Spieltag im Parkstadion an – gegen die U23. Stadionsprecher Rudde hat dann nichts zu tun.

So spielte Schalke – 1. Halbzeit: Müller – Brunner, Greiml, Kaminski, Mohr – Latza, Tauer – Balouk, Ouedraogo – Polter, Terodde.

So spielte Schalke – 2. Halbzeit: Langer – Aydin, Talabidi, Boboy, Ouwejan – Schallenberg, Idrizi – Meisel – Kozuki, Topp, Lasme.

Tore: 1:0 Fakhro (1.), 1:1 Ouedraogo (4.), 1:2 Terodde (9.), 2:2 Lorch (11.).