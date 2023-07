RWO: Keeper Robin Benz über den RWO-Kader: „Die Qualität ist sehr, sehr gut”

Beim zweiten Testspiel von Rot-Weiß Oberhausen gegen SW Alstaden stand Torhüter Robin Benz über 90 Minuten im Tor und lobte seine Mannschaftskameraden.

Nachdem Neuzugang Kevin Kratzsch vom SV Straelen beim ersten Testspiel von Rot-Weiß Oberhausen gegen den 1. FC Mülheim-Styrum zwischen den Pfosten stand, hütete Robin Benz beim 7:0-Erfolg gegen SW Alstaden über 90 Minuten das Tor.

Insgesamt war der 1,88 Meter große Torwart zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und lobte im gleichen Atemzug seine Mitspieler. Benz wechselte im Sommer 2020 vom Bonner SC zu Rot-Weiß Oberhausen

„Es war ein ganz guter Auftritt von uns. Manche Einzelsituationen hätten wir natürlich besser ausspielen müssen, das ist klar, aber dafür ist die Vorbereitung ja da. Diese Dinge müssen wir ansprechen und dann im nächsten Spiel besser umsetzen”, bilanzierte Benz nach dem Sieg.

Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit hat sich der Kader der Oberhausener auf einigen Positionen stark verändert. Unter anderem wurden mit Oguzhan Kefkir von Rot-Weiss Essen, Marius Kleinsorge vom SV Meppen und Cottrell Ezekwem vom SC Verl gleich drei Spieler verpflichtet, die in der vergangenen Saison in der 3. Liga spielten.

Die Qualität ist sehr, sehr gut. Momentan haben wir eine sehr hohe Intensität im Training und jeder Spieler haut sich richtig rein. Robin Benz

Keeper Benz ist von der Qualität des Oberhausener Kaders überzeugt. „Die Qualität ist sehr, sehr gut. Momentan haben wir eine sehr hohe Intensität im Training und jeder Spieler haut sich richtig rein. Die Jungs versuchen alle Themen, die wir uns zusammen erarbeiten, entsprechend umzusetzen und das macht bislang einen sehr guten Eindruck”, verriet der 27-Jährige.

Am kommenden Dienstag werden die Oberhausener nach einem harten Vorbereitungsstart wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Cheftrainer Jörn Nowak gönnte seinen Spielern am Montag eine Verschnaufpause.

Benz weiter: „Natürlich freut man sich, wenn man einen Tag frei bekommt, um auch den Kopf mal abzuschalten. Danach werden wir jedoch wieder voll in die Woche starten und weiter an unseren Themen arbeiten und was das angeht, bin ich sehr zuversichtlich.”

