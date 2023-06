Alemannia Aachen befindet sich seit über einer Woche in der Sommer-Vorbereitung. Zuletzt stellten sich auch zwei Gastspieler vor.

Nach dem 4:1-Sieg gegen Landesligst SV Eilendorf gewann Alemannia Aachen auch das zweite Testspiel der laufenden Sommer-Vorbereitung.

Gegen Germania Teveren, die in die Mittelrheinliga aufgestiegen sind, siegte der Regionalligist aus Aachen mit 7:0. Für die Schwarz-Gelben trafen Marc Brasnic (9./18.), Lukas Scepanik (14./41.), Robin Afamefuna (23.), Nils Winter (25.) sowie Frederic Baum (80.).

Mit Din Alajbegovic und Vinzent Zingel mischten in den letzten Tagen und auch im Testspiel zwei Probesspieler mit. Sie werden aber keinen Vertrag am Tivoli erhalten. "In der jetzigen Konstellation hat es uns so noch nicht überzeugt", begründete Sportdirektor Sascha Eller die Absage.

Für die Mannschaft von Trainer Helge Hohl geht es vom 26. bis zum 30. Juni ins Trainingslager in den Westerwald, bevor das nächste Testspiel ansteht.

Alemannia Aachen: Test gegen Belgier ohne Fans

Auf Empfehlung der ZIS (Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze) hat der Deutsche Fußballbund einer Austragung des für Freitag, 30. Juni 2023, vorgesehenen Testspiels zwischen der Alemannia und dem belgischen Erstligisten AS Eupen in Düren-Arnoldsweiler keine Genehmigung erteilt.

Laut Einschätzung der ZIS ist das Verhältnis zwischen den Ultras beider Vereine rivalisierend. Da die Sportanlage in Arnoldsweiler über keine Fantrennung verfügt, würde dieses Testspiel einen erhöhten Einsatz an Polizeikräften erfordern. Eine Austragung auf dem Tivoli oder im Eupener Kehrwegstadion ist aufgrund von Parallelveranstaltungen an diesem Wochenende leider nicht möglich.

Die Partie wird an einem anderen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Alemannia Aachen: Alle Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter, Anton Heinz (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lok Leipzig), Jannik Mause (FC Ingolstadt), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)