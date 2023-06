Schalke: Transfer-Hammer bei der U23 - Pierre-Michel Lasogga kommt

Der FC Schalke 04 holt einen bekannten Stürmer in den Verein. Pierre Michel-Lasogga soll Führungsspieler in der U23 werden.

Namhafter Neuzugang für die U23-Mannschaft des FC Schalke 04: Pierre-Michel Lasogga wird in der kommenden Saison für das königsblauen Regionalliga-Team stürmen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der 31-Jährige war in der vergangenen Saison vereinslos und spielte davor in Katar. Zuletzt hatte er sich beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck fitgehalten. Zu einer festen Verpflichtung kam es aber nicht.

Stattdessen kommt der frühere Bundesliga-Angreifer nach Gelsenkirchen und soll der jungen zweiten Mannschaft als Führungsspieler dienen. Lasogga, der einen Einjahresvertrag unterzeichnete, ist kein Thema für die Profimannschaft. Er sei in der U23 eingeplant, das betont der Revierklub in einer Mitteilung.

"Nach dem Weggang von Rufat Dadashov (wechselt zu BFC Dynamo, Anm. d. Red.) haben wir uns nach einem erfahrenen Mittelstürmer umgesehen, darunter war auch Pierre-Michel", wird Knappenschmiede-Chef Mathias Schober zitiert. "Er hat bei seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er torgefährlich ist. Pierre-Michel ist ein Kind des Ruhrgebiets und beim S04 kein Unbekannter."

Ich schlage hier in der Knappenschmiede und in der Regionalliga West ein neues sportliches und privates Kapitel auf Pierre-Michel Lasogga

Im Gegenteil: Lasogga stammt aus dem benachbarten Gladbeck und verbrachte einige Jahre in der Nachwuchsabteilung der Schalker. Der Durchbruch im Profifußball gelang ihm später bei Hertha BSC. Am häufigsten spielte der frühere U21-Nationalspieler allerdings für den Hamburger SV: In 138 Einsätzen für die Rothosen erzielte Lasogga 49 Tore.

Insgesamt bestritt er 128 Partien in der Bundesliga (34 Tore) und stand 59-mal in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (27 Tore). Zudem stand Lasogga beim damaligen englischen Zweitligisten Leeds United unter Vertrag. Im Laufe der Zeit wurde der 1,89 Meter große Stürmer hier und da mit Schalke in Verbindung gebracht.

Jetzt heuert er tatsächlich im Ruhrgebiet an - in der U23. "Ich schlage hier in der Knappenschmiede und in der Regionalliga West ein neues sportliches und privates Kapitel auf. Mit der Rückkehr in meine Heimat und dem Wechsel nach Gelsenkirchen möchte ich auch die Weichen für ein Leben nach dem Fußball stellen. Mathias Schober hat mir eine sehr ansprechende Perspektive aufgezeigt, die meiner Familie und mir gefällt", sagt er zum Transfer.