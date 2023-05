SG Wattenscheid: Kapitän verlängert und erhält eine neue Rolle

Die SG Wattenscheid hat eine weitere Personalentscheidung verkündet. Der Kapitän bleibt und steht künftig nicht mehr nur auf dem Platz.

Die SG Wattenscheid 09 hat eine weitere Personalie für die kommende Saison festgezurrt. Kapitän Marvin Schurig unterzeichnete einen neuen Vertrag und bleibt an der Lohrheide - unabhängig davon, ob der Abstieg in die Oberliga Westfalen bestehen bleibt oder der Verein anstelle des 1. FC Düren, der keine Lizenz erhielt, in die Regionalliga West nachrückt.

Der 34 Jahre alte Schurig spielt seit 2020 in Wattenscheid und ist absoluter Führungsspieler in der Mannschaft von Chefcoach Christian Britscho. Künftig übernimmt er auch neben dem Platz Verantwortung. Schurig rückt ins Trainerteam auf, bleibt aber zugleich im Kader.

Trotz anderer Anfragen sei ihm die Vertragsverlängerung nicht schwergefallen, erklärte der Abwehrspieler. "Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl, auch wenn die letzte Saison nicht optimal verlaufen ist. Vergleichen würde ich Wattenscheid mit einer Ehe - nur weil die letzte Saison nicht gut lief, verlässt man nicht gleich seine Frau. Man sollte eher gemeinsam dran arbeiten!", so Schurig. "Als ich 2020 zu diesem tollen Verein wechseln durfte, gab ich den Verantwortlichen und Fans beim Neuaufbau ein Versprechen. Dieses Versprechen möchte und werde ich weiterhin einhalten."

Schurig bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 25 Partien, insgesamt steht er bei 59 Einsätze für die SGW. Zuvor spielte er für Rot Weiss Ahlen, TuS Haltern, SC Hassel, SpVgg Erkenschwick, Wuppertaler SV und VfB Hüls.

Dass er künftig auch als Trainer gefragt sein wird, ehre ihn, betont Schurig. "In den letzten drei Saisonspielen hat mich Christian Britscho immer mal wieder aktiv nach meiner Meinung gefragt. Christian weiß, dass er von mir immer eine ehrliche Einschätzung bekommt. Dies wird in der kommenden Saison eine meiner Aufgaben sein. Von seiner Erfahrung als Trainer werde ich sehr viel lernen." Schurig kündigte an, in der Zukunft die Trainer-B- und A-Lizenz erwerben zu wollen.

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo freut sich: "Schuh hatte mal gesagt, dass er seine Karriere irgendwann bei uns beenden möchte. Wir sind froh, dass er uns als Spieler mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt und außerdem unser Trainerteam unterstützt."