Rot Weiss Ahlen: Wer wird neuer Trainer? Drei Namen kursieren rund um die Werse

Rot Weiss Ahlen hat seit dem letzten Wochenende Klarheit: RWA wird auch in der Saison 2023/2024 in der Regionalliga spielen, da kein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigt. Die Trainersuche läuft.

Dank des Sieges des FSV Zwickau beim VfB Oldenburg ist klar: Rot-Weiss Essen kann nicht mehr aus der 3. Liga absteigen. Und das freut auch Rot Weiss Ahlen.

Denn seitdem klar ist, dass kein NRW-Klub aus der 3. Liga in die Regionalliga West herunterkommt, steht auch fest, dass Rot Weiss Ahlen nicht in die Oberliga Westfalen absteigen muss.

"Wir sind natürlich alle erleichtert und heilfroh, dass wir auch in der Saison 2023/2024 in der Regionalliga West an den Start gehen dürfen. Wir haben die Planungen jetzt aufgenommen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir bis dato wenige Spieler ab dem 1. Juli unter Vertrag und auch noch keinen neuen Trainer haben. Wir mussten eben lange warten, bis wir Klarheit hatten. Aber jetzt werden wir das Tempo anziehen", erklärt Joachim Krug, RWA-Sportvorstand, gegenüber RevierSport.

Die Trainerfrage ist natürlich eine entscheidende in Ahlen. Aktuell befindet sich Sportchef Orhan Özkara mit mehreren Kandidaten in Vorgesprächen. Das verriet auch Krug gegenüber unserer Redaktion.

Nach unseren Informationen hat Özkara dabei nicht nur mit Thorsten Nehrbauer - RevierSport berichtete - sondern auch Daniel Berlinski (zuletzt Chemnitzer FC) und auch Suat Tokat (zuletzt Rot-Weiss Essen U19) gesprochen. "Ich will mich zu gar keinem Namen äußern. Denn ich weiß, dass da noch keine Entscheidung gefallen ist. Wir werden nach Andreas Zimmermann, Andreas Golombek und Markus Kaya, die alle drei während einer Saison bei uns Trainer waren, schon eine wohlüberlegte Entscheidung treffen müssen. Und das ist noch nicht geschehen", betont Krug.

Einen neuen Trainer gibt es an der Werse zwar noch nicht zu vermelden, aber immerhin konnten die Ahlener schon drei Zugänge präsentieren. Oktay Dal kehrt vom Wuppertaler SV ins Münsterland zurück, Luis Ackermann kommt von Victoria Clarholz und Derrick Kyere wechselt vom 1. FC Kaan-Marienborn nach Ahlen.

Zudem besitzen Serkan Temin, Robin Brüseke, Jannik Borgmann, Andre Dej und Elmar Skrijelj ab dem 1. Juli 2023 gültige Verträge. So dass die Ahlener - Stand: 23. Mai 2023 - acht Spieler unter Vertrag haben. Aber eben auch noch keinen neuen Trainer gefunden haben.