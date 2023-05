Rot Weiss Ahlen hat in dieser Woche den dritten Zugang für die Spielzeit 2023/2024 präsentiert. Es gibt auch einen heißen Trainerkandidaten an der Werse.

Rot Weiss Ahlen kann den dritten Neuzugang für die Saison 2023/2024 vermelden.

Nach Luis Ackermann (Victoria Clarholz) und Derrick Kyere (1. FC Kaan-Marienborn) begrüßen die RWA-Verantwortlichen nun einen alten Bekannten in Ahlen. Vom Wuppertaler SV wechselt Oktay Dal zurück an die Werse.

Der Innenverteidiger war schon während der laufenden Saison öfter als Gast im Wersestadion zu sehen. "Oktay hat für Rot Weiss Ahlen in 34 Regionalligaspielen auf dem Feld gestanden und dabei einen Treffer erzielt. Er hat bewiesen, dass er eine absolute Größe in der Regionalliga ist. Leider hatte er in Wuppertal etwas Verletzungspech und kam deshalb nur auf elf Einsätze. Wir sind froh, dass wir ihn von einer Rückkehr überzeugt haben", freut sich Orhan Özkara, Sportlicher Leiter in Ahlen.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei Rot Weiss Ahlen. Es ist mir nicht schwer gefallen zu unterschreiben, denn der Verein ist wie eine Familie für mich. Der Verein hat mich mit seinem Konzept überzeugt. Ich will hier wieder durchstarten und ein Teil des Neuanfangs sein", ergänzt Dal.

Rot Weiss Ahlen: Thorsten Nehrbauer ist ein Kandidat

Noch wissen Ackermann, Kyere, Dal und Co. nicht von wem sie in der kommenden Saison trainiert werden. Doch wie RevierSport erfuhr, führt eine heiße Spur ins Siegerland zum 1. FC Kaan-Marienborn. Nach dem Rückzug des Tabellen-Fünften in die Kreisliga C sind alle Spieler ablösefrei zu haben und auch der Trainer ist ein Objekt der Begierde.

Thorsten Nehrbauer soll nach RevierSport-Informationen ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Markus Kaya, der Ahlen zum Klassenerhalt führte, aber dessen Vertrag nicht verlängert wird, sein.

Zumindest Kyere, der unter dem 45-jährigen Nehrbauer in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Begegnungen (drei Tore, sechs Vorlagen) zum Einsatz kam, würde sich über eine erneute Zusammenarbeit mit Nehrbauer freuen. Doch noch haben sich die Ahlener für keinen neuen Cheftrainer entschieden. Die Gespräche im Hintergrund, auch mit Nehrbauer, sind noch im Gange.