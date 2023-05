SG Wattenscheid: Verstärkung für die Offensive - Top-Torjäger eines Oberligisten kommt

Neuzugang für die SG Wattenscheid: Ein Stürmer kommt aus der Oberliga Westfalen und bringt Viertliga-Erfahrung mit.

Spielt die SG Wattenscheid in der kommenden Saison weiter in der Regionalliga West oder bleibt der Abstieg in die Oberliga Westfalen bestehen? Diese Frage steht nach dem Lizenzentzug für den 1. FC Düren weiterhin im Raum.

Ungeachtet dessen haben die 09er die Verpflichtung eines neuen Offensivspielers verkündet. Und der kennt sich in beiden möglichen Spielklassen bestens aus. Arda Nebi kommt von den Sportfreunden Siegen. Beim abstiegsbedrohten Westfalen-Oberligisten ist der 32-Jährige gemeinsam mit Michel Harrer der beste Torschütze, beide haben neun Treffer in der laufenden Saison erzielt.

"Mit Arda kommt ein sehr erfahrener Spieler zu uns, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er jeder Mannschaft helfen kann. Wir freuen uns sehr auf ihn", sagt der Wattenscheider Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo zum Transfer. Die Hauptposition des Deutschtürken ist die Außenbahn, er ist in der Offensive aber flexibel einsetzbar.

Seit knapp zwei Jahren spielt Nebi in Siegen. Es ist seine zweite Amtszeit bei den Sportfreunden. Zuvor lief er für Rot Weiss Ahlen, TuS Haltern, Alemannia Aachen, SpVgg Erkenschwick, SV Lippstadt und Preußen Münster II auf. Seine Bilanz: 183 Einsätze in der Oberliga Westfalen (44 Tore, 36 Vorlagen) und 104 Partien in der Regionalliga West (16 Tore, 13 Vorlagen).

Die Verantwortlichen haben mir einen sportlichen Weg aufgezeigt, mit dem ich mich komplett identifizieren kann. Arda Nebi

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und auf einen voller Energie geladenen Traditionsverein. Ich bin selbst im Ruhrpott aufgewachsen und wohne bis heute im Pott, daher weiß ich um die Strahlkraft des Vereins für die Umgebung", betont der gebürtige Dattelner. "Die Verantwortlichen haben mir einen sportlichen Weg aufgezeigt, mit dem ich mich komplett identifizieren kann."

Nach Serhat Kacmaz (FC Remscheid), Gianluca Cirillo (FC Kray) und Leih-Rückkehrer Daniel Dudek (Westfalia Herne) ist Nebi der vierter Sommer-Neuzugang der Wattenscheider. Zudem wurden die U19-Talente Ahmed Kulalic und Alexandros Dimopoulos mit Seniorenverträgen ausgestattet.