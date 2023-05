1. FC Bocholt: Nationaltorwart! Neue Nummer eins ist gefunden

Der 1. FC Bocholt hat nach einigen getätigten Transfers nun auch eine neue Nummer eins verpflichtet.

Nach dem Abgang von Sebastian Wickl, der nach RevierSport-Informationen zum SV Schermbeck wechseln wird, hat der 1. FC Bocholt einen Nachfolger für seine bisherige Nummer eins gefunden.

Der Regionalligist verpflichtete nun Torhüter Lucas Fox vom luxemburgischen Erstligisten F91 Düdelingen. Am Bocholter Hünting unterzeichnete der 22-jährige Schlussmann einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bocholt und auf die Fans am Hünting. Ich möchte dem 1. FC Bocholt bestmöglich helfen, Erfolg zu haben", sagt Fox. Aus der Nachwuchsabteilung von F91 Dudelange wechselte Fox 2018 zu Jeunesse Esch in die U19 des luxemburgischen Rekordmeisters, wo er später auch seine ersten Einsätze in der BGL Ligue (höchste luxemburgische Liga) bekam.

2022 wechselte der 1,93 Meter große Keeper zurück zu F91 Düdelingen, wo er in dieser Saison in 22 Erstligaspielen eingesetzt wurde.

Zugänge: Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster) Abgänge: Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Gordon Wild, Jona Scholz, Stephané Mvibudulu, Tim Winking, Leander Goralski (alle Ziel unbekannt)

Außerdem absolvierte der luxemburgische Nationalspieler vier Partien in der Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League, zwei Spiele in der Europa League-Quali sowie zwei Einsätze in der Qualifikationsrunde zur Conference League. In der UEFA Nations League gehörte Fox in dieser Saison vier Mal zum Kader der luxemburgischen Nationalmannschaft.

Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums und Kaderplaner beim 1. FC Bocholt, erklärt: "Lucas ist ein sehr talentierter Torwart. Er strahlt eine Menge Ehrgeiz aus, will viel erreichen und hat trotz seines jungen Alters schon große internationale Erfahrung gesammelt. Auch charakterlich passt Lucas hervorragend zu unserem Club. Wir sind stolz, solch einen Spieler von unserem Konzept überzeugt zu haben."

Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: „Wir gewinnen mit Lucas einen sehr gut ausgebildeten Torhüter, der in Luxemburg schon viel gesehen und erreicht hat und sich nun in Deutschland beweisen möchte. Er passt von seinem Charakter und seinem Anspruch sehr gut zu unserem Verein und unseren gemeinsamen Zielen. Meine Vorfreude ist groß, künftig mit Lucas zusammenarbeiten zu können.“