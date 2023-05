Gladbach: U23 verabschiedet acht Spieler, Talent erhält Profivertrag

Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach sind acht Abgänge nun offiziell. Derweil gehört ein Talent künftig zum Bundesliga-Kader.

Nach der starken Saison mit der knapp verpassten Vizemeisterschaft in der Regionalliga West bewegt sich einiges in der U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

Der Verein hat acht Spieler aus der Reserve offiziell verabschiedet. Über die Abgänge von Per Lockl, Phil Beckhoff, Kaan Kurt und Steffen Meuer hatte RS bereits berichtet. Zudem werden Ben Zich, Enrique Lofolomo, Tom Gaal und Leon Schütz ihre Karrieren anderswo fortsetzen.

Für welche Vereine sie in der nächsten Saison auflaufen werden, ist größtenteils unbekannt. Einzig Lockl wurde schon von seinem künftigen Klub vorgestellt - ihn zieht es zum Drittligisten Waldhof Mannheim.

"Hinter all den Jungs liegt eine bewegende Zeit bei Borussia", wird Gladbachs NLZ-Direktor Mirko Sandmöller zitiert. "Einige von ihnen, wie etwa Kaan Kurt und Tom Gaal, sind Kinder dieses Vereins, sie sind hier groß geworden. Nun werden sie jeweils einen neuen Weg einschlagen. Wir danken ihnen für ihren Einsatz und wünschen ihnen für ihre sportliche wie private Zukunft alles Gute."

Derweil bleiben zwei weitere Talente im Verein. U19-Spieler Tony Reitz wird ab Sommer in der U23 auflaufen und dort seine ersten Schritte im Seniorenbereich gehen.

Ibrahim Digberekou empfahl sich mit seinen Leistungen in der A-Junioren Bundesliga West sogar für noch höhere Aufgaben. Der 18 Jahre alte Belgier wurde mit einem Profivertrag ausgestattet, das gab die Borussia am Donnerstag bekannt.

"Ich spiele schon seit der U11 für Borussia. Es ist natürlich mein Traum, hier Profi zu werden. In der kommenden Zeit muss ich weiter hart an mir arbeiten, um in Zukunft mein großes Ziel erreichen zu können", freut sich Digberekou über seine Beförderung. Der Innenverteidiger war Stammspieler in Gladbachs A-Jugend und absolvierte bereits einige Einsätze für Junioren-Nationalmannschaften Belgiens.

"Wir sind sehr froh, dass Ibo sich trotz vieler anderer Angebote dazu entschieden hat, den gemeinsamen Weg mit uns weiterzugehen und sich längerfristig an Borussia zu binden", sagt Sandmöller.