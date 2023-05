3. Liga: Waldhof Mannheim schlägt in der Regionalliga West zu

Der SV Waldhof Mannheim hat einen Neuzugang verkündet. Es handelt sich um einen Spieler aus der Regionalliga West.

Was RS schon vor einigen Tagen berichtet hatte, ist seit diesem Mittwoch offiziell. Per Lockl verlässt die U23 von Borussia Mönchengladbach und wechselt in der 3. Liga.

Der defensive Mittelfeldspieler wird ab dem Sommer für Waldhof Mannheim auflaufen und mit der Buwe einen neuen Anlauf zum Aufstieg nehmen. Mit einer starken Saison in der Gladbacher U23 hatte sich der 22-Jährige für diesen Schritt empfohlen. Lockl bestritt 25 Partien, traf einmal selbst und bereitete acht weitere Tore vor.

"Per ist bei uns schon sehr lange auf dem Radar. Wir sind sehr glücklich, dass er sich bereits frühzeitig für unseren Weg entschieden hat. In der Regionalliga West hat er trotz seines jungen Alters bereits viele Erfahrungen sammeln können", betonte Waldhofs Sport-Geschäftsführer Tim Schork.

Er lobte Lock als "spielstarken, aber auch zugleich robusten Mittelfeldspieler, der uns zusätzliche Variabilität verleihen wird. In einigen Spielen trug er die Kapitänsbinde und ist bereit Verantwortung zu übernehmen. Dazu ist es für uns wichtig, die U23-Regelung mit hochwertigen Spielern zu besetzen."

Lockl war 2020 aus der U19 vom VfB Stuttgart nach Gladbach gekommen. Mit dem VfB hatte er zuvor den DFB-Pokal der Junioren gewonnen. Für die Reserve der Borussia sammelte der Mittelfeldmann 97 Einsätze. "Nach drei wirklich erfolgreichen Jahren bei Borussia Mönchengladbach habe ich mich dazu entschieden, meinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Beim SV Waldhof Mannheim sehe ich die Gegebenheiten als wirklich sehr gut an, weshalb ich mich für diesen Wechsel entschieden habe", begründete Lockl den Transfer.

In Mannheim ist er nach dem 19-jährigen Torwarttalent Malwin Zok (FV Illertissen) der zweite Neuzugang für die kommende Spielzeit.