Die SG Wattenscheid 09 wird nach dem Abstieg in die Oberliga Westfalen auch mit einigen neuen Spielern versuchen wieder hochzukommen. Der erste Zugang ist fix.

Seit dem vergangenen Wochenende steht der Abstieg der SG Wattenscheid 09 aus der Regionalliga West in die Oberliga Westfalen steht. Die Kaderplanung für die 5. Liga hat begonnen.

Als ersten Neuzugang für die kommende Saison kann die SG Wattenscheid Serhat Kacmaz vom FC Remscheid vermelden.

Kacmaz spielte bereits in der Jugend für die SG 09 und ist somit ein Rückkehrer, worüber sich Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo freut: "Wir sind froh, dass Serhat nach Hause kommt. Er ist ein Wattenscheider Junge und hat Stallgeruch. Egal mit wem man hier spricht, alle freuen sich, dass Serhat wieder da ist. Er ist ein guter Typ und wird in der Mannschaft seine Rolle einnehmen. Da bin ich mir sehr sicher."

Beim Klub von Ex-09-Keeper Maurice Horn, dem derzeit Tabellendritten der Landesliga, spielt er derzeit, nur eine Liga unter der Oberliga Westfalen, als Innenverteidiger und absolvierte in der laufenden Serie 21 Begegnungen für den Traditionsklub vom Röntgenstadion. Nun freut er sich auf seine Rückkehr ins Lohrheidestadion.

"Ich bin damals mit neun Jahren zur SG Wattenscheid 09 gewechselt und habe an der Berliner Straße bis zur U19 nahezu meine ganze Jugend verbracht. In den knapp neun Jahren, in denen ich die A40 vier- bis fünfmal in der Woche hoch- und runtergefahren bin, habe ich Höhen und Tiefen erlebt und in nahezu in allen Ligen gespielt. Hin und wieder war ich auch als Balljunge oder Einlaufkind im Lohrheidestadion. Ich war jedes Mal sehr beeindruckt und überwältigt von dem Stadion und den Fans und nahm mir vor, selbst für unsere 1. Mannschaft zu spielen. Daher bin ich sehr glücklich darüber, dass ich nun wieder zurückkomme und für meinen Jugendverein im Stadion auflaufen darf. Man kann daher sagen, dass ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung geht", wird Kacmaz in der Pressemitteilung der 09er zitiert.

Auf seine Ziele angesprochen, hat er klare Vorstellungen: "In den drei Jahren beim FC Remscheid konnte ich mich sehr schnell und stark weiterentwickeln. Daher gilt, mich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und an dieses Entwicklungstempo anzuknüpfen. Mit meinem jetzigen Verein konnten wir in den letzten drei Jahren zudem die beste Defensive, mit den wenigsten Gegentoren der Liga, vorweisen. Ich möchte der Mannschaft daher dabei helfen, sich in dieser Hinsicht zu verbessern."