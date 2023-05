SV Rödinghausen: Engelmann ist zurück! Das sagt der Noch-RWE-Stürmer

Der Deal ist perfekt! Simon Engelmann, der nach drei Jahren Rot-Weiss Essen verlassen wird, kehrt zum 1. Juli 2023 zum SV Rödinghausen zurück.

RevierSport hatte darüber exklusiv berichtet, nun ist es auch offiziell: Der SV Rödinghausen hat Simon Engelmann von Rot-Weiss Essen verpflichtet. Ab dem 1. Juli 2023 geht der Stürmer wieder am Wiehen auf Torejagd. Er unterschrieb bis zum Sommer 2025.

Bereits von 2017 bis 2020 trug der 34-Jährige das Trikot der Rödinghauser und erzielte in dieser Zeit 68 Tore in 106 Spielen. Mit insgesamt 166 Toren in 307 Spielen ist er Rekordtorschütze der Regionalliga West. In der Saison 2019/2020 war Engelmann mit 26 Toren maßgeblich an der Meisterschaft des SVR beteiligt, wechselte anschließend nach Essen und zeigte sich dort ebenfalls sehr treffsicher, wodurch er RWE zum Aufstieg in die 3. Liga verhalf.

Dort kommt er in der aktuellen Saison auf 23 Einsätze mit 10 Torbeteiligungen. Sein Vertrag wird bei RWE nicht mehr verlängert. Die Essener und Engelmann gaben an diesem Donnerstag, 11. Mai 2023, die Trennung am Saisonende bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass Simon sich erneut für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Wir wissen um seine herausragende Torgefahr und haben nun mit ihm und Thilo Töpken einen äußerst schlagkräftigen Angriff für die kommende Spielzeit", sagt SVR-Sportchef Alexander Müller.

Auch Engelmann, der ab Sommer wieder aus Essen zu seiner Familie nach Vechta ziehen wird, freut sich auf seine Rückkehr: "Ich hatte eine gute Zeit in Rödinghausen und freue mich, wieder auf den ein oder anderen Mitspieler von damals zu treffen. Es war mir wichtig nach meiner sehr erfolgreichen Zeit in Essen wieder näher bei meiner Familie zu sein und trotzdem auf hohem Niveau spielen zu können. Beides trifft beim SVR zu, weshalb ich sehr glücklich bin das es funktioniert hat."

Diese Spieler besitzen beim SV Rödinghausen einen Vertrag für die Saison 2023/24: Patrick Choroba, Daniel Flottmann Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück), Luca Horn (Hansa Rostock II), Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen).