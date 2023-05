Der SV Rödinghausen gibt weiter Volldampf auf dem Transfermarkt und hat schon über 20 Spieler für die neue Saison fix gemacht.

Der SV Rödinghausen hat Luca Horn von Hansa Rostock verpflichtet. Der 24-Jährige kommt im linken Mittelfeld zum Einsatz und verfügt bereits über Drittligaerfahrung - 31 Spiele für Rostock und Zwickau, inklusive fünf Torbeteiligungen. Für den VfL Wolfsburg kommt er zudem auf je einen Einsatz in der Bundesliga, sowie im DFB-Pokal. "Wir freuen uns sehr, dass Luca sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Trotz seines jungen Alters hat er bereits einiges an Erfahrung vorzuweisen und verfügt noch über viel Potential", sagt SVR-Sportchef Alexander Müller.

In der aktuellen Spielzeit kam Horn für die U23 von Rostock in der Oberliga in 26 Spielen zum Einsatz, in denen er zehn Tore und zehn Vorlagen zu verzeichnen hat. Eine gute Bilanz.

Über diese verfügt auch Simon Engelmann. Dieser wird Rot-Weiss Essen verlassen und sich nach RevierSport-Informationen ebenfalls dem SV Rödinghausen anschließen. Hier spielte er schon zwischen 2017 und 2020. In 106 Einsätzen blickt der 34-jährige Stürmer auf 68 Treffer und 26 Assists für die Ostwestfalen zurück. Ab dem 1. Juli 2023 kann Engelmann dann diese Statistik weiter hochschrauben. Schließlich will der SV Rödinghausen in der neuen Saison angreifen. Das betonte Sportchef Müller bereits in den letzten Wochen gegenüber RS.

Müller: "Ich glaube, dass kein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen wird. Und dann wird es sehr spannend. Denn viele Klubs wie Aachen, Wuppertal, Oberhausen, Fortuna Köln und einige U23-Mannschaften haben Großes vor. Wir wollen auch oben mitmischen. Das wird eine sehr spannende Regionalliga-West-Saison 2023/2024."

Diese Spieler besitzen beim SV Rödinghausen einen Vertrag für die Saison 2023/24: Patrick Choroba, Daniel Flottmann Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück), Luca Horn (Hansa Rostock II), Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen).