Preußen Münster: 23 Tore in 98 Spielen - dieser Aufstiegsheld beendet seine Karriere

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga plant der SC Preußen Münster fleißig den Kader für 2023/2024. Fünf Spieler werden dann nicht mehr dabei sein.

Kurz nach dem perfekten Drittliga-Aufstieg des SC Preußen Münster berichtete RevierSport, dass 18 Verträge für die neue Spielzeit fix sind und vier Abgänge auch feststehen. Mit Dennis Daube gesellt sich ein fünfter Abgang hinzu.

Dass Nicolai Remberg (Holstein Kiel) und Henok Teklab (Royale Union St. Gilliose/Belgien) die Hammer Straße verlassen werden, steht schon seit einigen Woche fest.

RS nannte auch Deniz-Fabian Bindemann und Alexander Langlitz als Abgänge. Bindemann wird nach unseren Informationen noch in dieser Woche bei seinem neuen Klub, aller Voraussicht nach Fortuna Düsseldorf II, einen Vertrag unterschreiben. Derweil geht Langlitz einen anderen Weg.

Der 32-Jährige beendet, wie zuvor auch schon Dennis Daube, seine Karriere. Nach 98 Spielen und 23 Toren sowie neun Vorlagen für den SC Preußen ist für Langlitz Schluss. Er will sich in Zukunft dem Berufsleben und seiner Familie widmen. Das erfuhr RevierSport aus Langlitz' Umfeld.

Alexander Langlitz, der beim SC Preußen Münster und in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet wurde, blickt auf satte 296 Einsätze in der Regionalliga West zurück. Hinzu kommen 90 Drittligaspiele. Die meisten Partien in seiner Karriere absolvierte er für die Sportfreunde Lotte (199). Neben Lotte und Münster stand er auch bei der U23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen unter Vertrag.

Langlitz verbrachte die letzten drei Spielzeiten in Münster. In der Aufstiegssaison kam er zu 27 Einsätzen (vier Tore, zwei Vorlagen). Am erfolgreichsten war er in der Serie 2020/2021, als er vom Rechtsverteidiger zum Rechtsaußen umfunktioniert wurde und in 35 Begegnungen an 14 Toren (12 Treffer, zwei Vorlagen) beteiligt war. In dieser Saison startete er als Stammspieler, verlor aber nach einigen Monaten seinen Platz und kam zuletzt nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.