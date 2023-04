Alemannia Aachen: 8. Zugang! Aachen holt Top-Scorer vom Liga-Konkurrenten

Alemannia Aachen macht weiter Dampf auf dem Transfermarkt. Zu Wochenbeginn stellten die Kaiserstädter schon Zugang Nummer acht für 2023/2024 vor.

Vincent Schaub wechselt vom SV Rödinghausen zu Alemannia Aachen. Der 24-jährige Offensivspieler hat einen Vertrag in der Kaiserstadt unterschrieben.

Der 24-jährige Offensivspieler absolvierte seit seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf II zum SVR 63 Spiele für die Wiehen-Elf, in denen er 14 Tore erzielte und 10 Treffer vorbereitete. In dieser Serie waren es bisher sechs Tore und sechs Vorlagen in 25-Regionalliga-West-Begegnungen. "Wir danken Vincent für seine Einsätze in unserem Trikot und wünschen ihm sowohl für seinen sportlichen als auch seinen weiteren privaten Werdegang alles Gute", verabschiedet SVR-Sportchef Alexander Müller Schaub Richtung Aachen.

Acht Zugänge fix! Vincent Schaub (SV Rödinghausen) ist nach Sascha Marquet (Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Mika Hanraths (1. FC Bocholt) und Robin Afamefuna (RW Koblenz) bereits der 8. Aachener Zugang für die Saison 2023/2024.

Als 12-Jähriger wechselte Schaub in die Jugend von Fortuna Düsseldorf und durchlief dort bis zur U19 alle Stationen. Die drei darauffolgenden Jahre verbrachte er in der U23 der Düsseldorfer in der Regionalliga West, bevor er sich 2021 Ligakonkurrent SV Rödinghausen anschloss. Insgesamt kommt Schaub auf 132 Einsätze in der Regionalliga West.

In Aachen freut man sich auf den nächsten, den nunmehr achten Zugang für die Spielzeit 2023/2024. "Vincent ist ein technisch versierter Spieler, der offensiv vor allem auf den Flügeln, aber auch als Sturmspitze eingesetzt werden kann. Er hat uns von seinen spielerischen Qualitäten überzeugt und in den Gesprächen gezeigt, dass er sehr ambitioniert ist. Wir freuen uns, Vincent für die neue Saison für uns gewonnen zu haben", kommentiert Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Transfer.

"Bisher habe ich den Tivoli nur als Spieler des Gastvereins kennenlernen dürfen - umso mehr freue ich mich, bald selbst vor diesen Fans aufzulaufen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison mit einer coolen Mannschaft mit Blick auf unser großes Ziel eine sehr gute Saison spielen werden", freut sich Schaub auf seine neue Aufgabe.