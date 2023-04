Regionalliga West: Schalke verpflichtet neuen Torhüter für die U23

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Torhüter für seine U23-Mannschaft verpflichtet. Er kommt vom Schlusslicht der Regionalliga West.

Während der Abstieg des SV Straelen in die Oberliga Niederrhein bereits feststeht, bleibt der Torhüter des Tabellenschlusslichts in der Regionalliga West.

Denn die Straelener Nummer eins Julius Paris wird in der kommenden Saison für die U23 des FC Schalke 04 auflaufen. An diesem Dienstag vermeldete S04 den Transfer als offiziell.

"Julius ist ein reaktionsschneller und lautstarker Torhüter", lobt Knappenschmiede-Chef Mathias Schober in einer Mitteilung der Königsblauen. "Er bringt viel Regionalliga-Erfahrung mit und passt sehr gut in unser Torhüter-Team."

Der 21-Jährige soll das Torhüter-Gespann um Justin Heekeren und Justin Treichel in der kommenden Saison komplettieren. Dagegen wird Radomir Novakovic die Schalker Zweitvertretung im Sommer altersbedingt verlassen.

Schalke: Julius Paris ist der zweite U23-Zugang

Paris stand in dieser Saison an allen Regionalliga-Spieltagen im Tor des SV Straelen, hat keine Partie verpasst. Der gebürtige Krefelder war im Sommer 2021 an den Niederrhein gewechselt, spielte zuvor beim KFC Uerdingen, gehörte in der Saison 2019/20 zum Drittliga-Kader. Insgesamt kommt Paris auf 30 Einsätze in der vierten Liga.

Auf Schalke ist der Keeper der zweite Neuzugang nach Innenverteidiger Malik Talabidi (vereinslos). Nach aktuellem Stand kehrt zudem zumindest vorerst Bleron Krasniqi von seiner Leihe beim Berliner AK zurück. Zudem haben Spieler wie Tim Albutat, Sidi Sané oder Nelson Amadin einen Vertrag über den Sommer hinaus.

Die Kaderplanung für die U23 dürfte nun Fahrt aufnehmen, denn die Gelsenkirchener haben den Klassenerhalt in der Regionalliga West sicher, stehen sieben Spieltage vor dem Ende der Saison weit weg von der Abstiegszone auf dem siebten Tabellenplatz.