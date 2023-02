Schalke U23: Das ist der Plan mit Top-Talent Justin Treichel

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit U23-Torwart Justin Treichel um zwei Jahre verlängert. Trainer Jakob Fimpel erklärt, warum.

Auch im neunten Spiel nach der Verletzung von Justin Heekeren reichte es für seinen Namensvetter Justin Treichel (noch) nicht zu einem Einsatz in der Regionalliga.

In der persönlichen Statistik steht weiter die Null. Der 19-Jährige musste beim 1:1 gegen den SC Fortuna Köln am Samstag erneut dem vier Jahre älteren Radomir Novakovic den Vortritt lassen. Doch die Zeit spielt für ihn.

Denn Treichel hat seinen Vertrag bei der U23 des S04 inzwischen bis 2025 verlängert. Das gab seine Agentur in der vergangenen Woche bekannt. Er wäre am Ende dieser Saison sonst ausgelaufen, wie der seines Konkurrenten.

Im Gegensatz zu Treichel, wird man aber wohl den Kontrakt von Novakovic bei den Königsblauen kaum verlängern. Denn der 23-Jährige würde dann eine Planstelle für die Alt-Jahrgänge einnehmen. Kaum vorstellbar für einen Torwart, der regelmäßig seinen Platz auf der Bank findet wird.

Denn die klare Nummer eins ist und bleibt Profi Justin Heekeren. Das erklärte Fimpel nach dem Spiel gegen Köln nochmals. "Die Torwartposition ist die einzige Position, die zu ist, wenn Justin Heekeren fit ist. Jetzt hat er sich leider verletzt." Deswegen spielt der erfahrenere Novakovic aktuell: "Ich habe immer gesagt: Der Radomir ist ein Top-Torwart, der Justin ist ein Top-Torwart. Also auf der Torwartposition sind wir sehr gut aufgestellt."

Treichel wird dagegen weiter behutsam aufgebaut. Seine Vertragsverlängerung ist eher perspektivisch gedacht. "Der Justin macht es im Training super, macht seine Schritte. Er hat viel in den Testspielen gespielt - und dann schauen wir mal", beschrieb Fimpel den Plan für die kommende Saison.

In die dürfte Treichel, der bereits seit sieben Jahren für den S04 spielt, dann als klare Nummer 2 hinter Jungprofi Heekeren gehen. Überzeugt in die Fähigkeiten des gebürtigen Dusiburgers sind sie in Gelsenkirchen auf jedem Fall: "Sonst hätten wir nicht verlängert", bestätigte Fimpel.